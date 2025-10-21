"Велика ціна": Трамп про наслідки у разі провалу перемовин між Україною та РФ

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп пригрозив, що якщо досягти угоди між Росією та Україною про завершення війни не вдасться, «наслідки будуть серйозними».

Про це глава Білого дому сказав на брифінгу з прем’єр-міністром Австралії, передає «Радіо Свобода».

«Ми намагаємося досягти угоди. Якщо її буде досягнуто — це чудово. Якщо ні, багато хто заплатить велику ціну», — сказав Трамп, не уточнюючи, про кого саме йдеться і чи має на увазі він Росію, а не Україну.

На запитання журналістки, чому США не докладають зусиль воєнної перемоги України, Трамп відповів: «Усе складніше, ніж ви вважаєте».

Нагадаємо, Дональд Трамп дав нову відповідь, чи зможе Україна виграти війну і підтвердив, що говорив з Путіним про удари по Україні.