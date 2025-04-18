Великдень за океаном: Підласа, Железняк і Коваль зустрінуть свята в США

Народні депутати України оформили офіційні закордонні відрядження на Великдень

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Низка народних депутатів України оформила закордонні відрядження саме на період Великодніх свят.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на джерело у Верховній Раді.

Як стало відомо, на два дні офіційне відрядження до Молдови оформили Артем Чорноморов та Богдан Торохтій. Обидва поїхали на запрошення колег з Парламенту Молдови.

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Зазначимо, що Богдана Торохтія журналісти програми "Bihus.Info" раніше вже ловили на виїздах за кордон під час війни, тож це не перший його «вояж».

Також у списку офіційних закордонних відряджень фігурують Роксолана Підласа, Ярослав Железняк та Андрій Коваль — вони вирушили до США на Парламентський тиждень МВФ.

За словами джерела, усі решта залишились в Україні.

Нагадаємо, за словами голови парламенту Руслана Стефанчука, кількість депутатів Верховної Ради можуть скоротити з 450 до 300 осіб через зменшення чисельності населення України.