ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
262
Час на прочитання
1 хв

Великдень за океаном: Підласа, Железняк і Коваль зустрінуть свята в США

Частина народних депутатів вирушила за кордон у офіційні відрядження під час Великодніх свят, зокрема до Молдови та США.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Народні депутати України оформили офіційні закордонні відрядження на Великдень

Народні депутати України оформили офіційні закордонні відрядження на Великдень

Низка народних депутатів України оформила закордонні відрядження саме на період Великодніх свят.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на джерело у Верховній Раді.

Як стало відомо, на два дні офіційне відрядження до Молдови оформили Артем Чорноморов та Богдан Торохтій. Обидва поїхали на запрошення колег з Парламенту Молдови.

Зазначимо, що Богдана Торохтія журналісти програми "Bihus.Info" раніше вже ловили на виїздах за кордон під час війни, тож це не перший його «вояж».

Також у списку офіційних закордонних відряджень фігурують Роксолана Підласа, Ярослав Железняк та Андрій Коваль — вони вирушили до США на Парламентський тиждень МВФ.

За словами джерела, усі решта залишились в Україні.

Нагадаємо, за словами голови парламенту Руслана Стефанчука, кількість депутатів Верховної Ради можуть скоротити з 450 до 300 осіб через зменшення чисельності населення України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie