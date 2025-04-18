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Великдень за океаном: Підласа, Железняк і Коваль зустрінуть свята в США
Частина народних депутатів вирушила за кордон у офіційні відрядження під час Великодніх свят, зокрема до Молдови та США.
Низка народних депутатів України оформила закордонні відрядження саме на період Великодніх свят.
Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на джерело у Верховній Раді.
Як стало відомо, на два дні офіційне відрядження до Молдови оформили Артем Чорноморов та Богдан Торохтій. Обидва поїхали на запрошення колег з Парламенту Молдови.
Зазначимо, що Богдана Торохтія журналісти програми "Bihus.Info" раніше вже ловили на виїздах за кордон під час війни, тож це не перший його «вояж».
Також у списку офіційних закордонних відряджень фігурують Роксолана Підласа, Ярослав Железняк та Андрій Коваль — вони вирушили до США на Парламентський тиждень МВФ.
За словами джерела, усі решта залишились в Україні.
Нагадаємо, за словами голови парламенту Руслана Стефанчука, кількість депутатів Верховної Ради можуть скоротити з 450 до 300 осіб через зменшення чисельності населення України.