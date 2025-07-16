- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 520
- Час на прочитання
- 2 хв
“Уряд других номерів”: хто залишиться, а хто піде після оновлення Кабміну
Кабінет міністрів України чекає масштабне оновлення: Шмигаль очолить Міноборони, прем’єром стане Свириденко, а низку міністерств об’єднають або ліквідують.
В Україні готуються до масштабного оновлення уряду, яке зачепить ключові міністерства, віцепрем’єрські посади та дипломатичні призначення.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
“Уряд других номерів” або “велике ліжко-пересування”, як охарактеризував ротацію депутат, передбачає:
Денис Шмигаль залишає посаду прем’єр-міністра і очолює Міністерство оборони. До нього приєднають також функції Мінстратпрому.
Юлія Свириденко стане новим прем’єром.
Михайло Федоров отримає посаду першого віцепрем’єра та залишиться віцепрем’єром з цифрової трансформації.
Олексій Кулеба — новий віцепрем’єр з відбудови.
Олексій Соболєв очолить нове Міністерство ресурсів, утворене шляхом об’єднання Мінекономіки, Мінагро та Мінекології.
Ольга Стефанішина залишає посаду віцепрем’єра з євроінтеграції, стає послом у ЄС. Її замінить Тарас Качка.
Олег Немчінов іде з посади міністра Кабміну. Відповідного міністерства більше не буде.
Герман Галущенко переходить до Міністерства юстиції, а Світлана Гринчук очолить Міненерго.
Оксана Жолнович втрачає посаду міністерки соцполітики, її замінить Денис Улютін.
Олексій Чернишов буде звільнений, а його міністерство буде приєднане до іншого, щоб уникнути формулювання “ліквідації єдності”.
Герман Сметанін залишає посаду, його міністерство інтегрують у Міністерство оборони.
Микола Точицький втрачає посаду, стане послом у Страсбурзі. Кандидаткою на заміну може стати Вероніка Селега.
Рустем Умеров також іде з посади міністра оборони, буде призначений послом.
Ігор Клименко залишиться головою МВС і, ймовірно, отримає посаду віцепрем’єра з безпеки.
Віталій Коваль залишає пост, поки що відмовився очолити Фонд держмайна.
Оксен Лісовий, Віктор Ляшко, Сергій Марченко, Андрій Сибіга, Матвій Бідний та Наталія Калмикова залишаються на своїх посадах.
Железняк іронізував, що “оновили так оновили”, натякаючи на масштабність перетасовки.