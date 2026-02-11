ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
3 хв

Великі держави намагаються переписати правила світової політики — Чалий

У світі зростають спроби перегляду усталених правил міжнародної політики, ініційовані насамперед великими державами, і Україна опинилася в епіцентрі цього процесу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Валерій Чалий

Валерій Чалий / © Голос Америки

Намір змінити правила міжнародної політики нині демонструють передусім великі країни, і цей процес уже має небезпечні наслідки для світової системи безпеки.

Про це у прямому етері Еспресо заявив надзвичайний і повноважний посол України, голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий.

«Є зараз наміри змінити правила міжнародної політики, насамперед великими країнами. Розпочала це Росія. Я не вважаю її великою країною, але на момент, коли розпочиналося вторгнення в Україну у 2014 році, це було так», — зазначив Чалий.

Він пояснив, що тоді РФ мала значні економічні та військові ресурси.

«Навіть по економіці — два величезні фонди, постачання енергоресурсів і накопичення озброєнь. Тобто Росія 2014 року була дійсно потужною. І ви знаєте, що Путін досі шкодує, що не почав вторгнення раніше», — сказав дипломат.

За словами Чалого, до цієї логіки згодом долучилися й інші держави.

«Далі США, на превеликий жаль, при Дональді Трампі — вже 47-му президенті, не 45-му. Фактично Сполучені Штати почали грати в ту саму гру. Право великих — навіть на анексію», — наголосив він.

Чалий звернув увагу на заяви, які стосувалися суверенних територій інших країн.

«Були прямі заяви Дональда Трампа щодо зазіхань на інші країни, зокрема й щодо Гренландії, яка юридично належить Данії. Питання непросте, але такі заяви прозвучали», — зауважив він.

За його словами, подібну риторику нині демонструє і керівництво Китаю.

«Це вже підхоплено. І на словах те саме зараз робить лідер Китаю Сі Цзіньпін. Він також говорить про таке право», — сказав Чалий.

Водночас дипломат наголосив, що поки незрозуміло, коли саме світ може офіційно зафіксувати зміну правил або повний демонтаж міжнародного права.

«Тепер є один дуже важливий момент. Коли у світі можна буде зафіксувати зміну правил або взагалі руйнування всієї міжнародної правової системи? Це станеться тоді, коли одна з жертв такої політики визнає це юридично», — пояснив він.

Чалий підкреслив, що нині саме Україну намагаються поставити перед таким вибором.

«Зараз фактично Україну примушують юридично, на правовій основі, визнати нові світові правила. І це найбільша проблема для нас, бо наша війна перебуває на переламному етапі всієї системи», — зазначив дипломат.

Водночас він висловив обережний оптимізм.

«Я дивлюся на це більш оптимістично. Я не вважаю, що міжнародні системи руйнуються за один день. Це може тривати століттями. Україні, як і багатьом країнам світу, вигідно, щоб міжнародна правова система не завалилася», — сказав Чалий.

На його думку, ключове завдання для України — витримати принципову позицію.

«Ключове питання для нас — витримати, якщо говорити про переговори, формулу, яка базується на міжнародному праві та правилах. І в жодному разі не можна приймати тиск, щоб юридично закріпити окупацію чи анексію, чого хоче Росія», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон виступив із резонансною заявою, попередивши про ризик повного зникнення Європи як геополітичного гравця.

Ми раніше інформували, що у МЗС РФ заявили, що будь-яке мирне врегулювання війни проти України, за версією Москви, має передбачати «гарантії безпеки» для Росії.

Дата публікації
Кількість переглядів
89
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie