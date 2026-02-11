- Дата публікації
Великі держави намагаються переписати правила світової політики — Чалий
У світі зростають спроби перегляду усталених правил міжнародної політики, ініційовані насамперед великими державами, і Україна опинилася в епіцентрі цього процесу.
Намір змінити правила міжнародної політики нині демонструють передусім великі країни, і цей процес уже має небезпечні наслідки для світової системи безпеки.
Про це у прямому етері Еспресо заявив надзвичайний і повноважний посол України, голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий.
«Є зараз наміри змінити правила міжнародної політики, насамперед великими країнами. Розпочала це Росія. Я не вважаю її великою країною, але на момент, коли розпочиналося вторгнення в Україну у 2014 році, це було так», — зазначив Чалий.
Він пояснив, що тоді РФ мала значні економічні та військові ресурси.
«Навіть по економіці — два величезні фонди, постачання енергоресурсів і накопичення озброєнь. Тобто Росія 2014 року була дійсно потужною. І ви знаєте, що Путін досі шкодує, що не почав вторгнення раніше», — сказав дипломат.
За словами Чалого, до цієї логіки згодом долучилися й інші держави.
«Далі США, на превеликий жаль, при Дональді Трампі — вже 47-му президенті, не 45-му. Фактично Сполучені Штати почали грати в ту саму гру. Право великих — навіть на анексію», — наголосив він.
Чалий звернув увагу на заяви, які стосувалися суверенних територій інших країн.
«Були прямі заяви Дональда Трампа щодо зазіхань на інші країни, зокрема й щодо Гренландії, яка юридично належить Данії. Питання непросте, але такі заяви прозвучали», — зауважив він.
За його словами, подібну риторику нині демонструє і керівництво Китаю.
«Це вже підхоплено. І на словах те саме зараз робить лідер Китаю Сі Цзіньпін. Він також говорить про таке право», — сказав Чалий.
Водночас дипломат наголосив, що поки незрозуміло, коли саме світ може офіційно зафіксувати зміну правил або повний демонтаж міжнародного права.
«Тепер є один дуже важливий момент. Коли у світі можна буде зафіксувати зміну правил або взагалі руйнування всієї міжнародної правової системи? Це станеться тоді, коли одна з жертв такої політики визнає це юридично», — пояснив він.
Чалий підкреслив, що нині саме Україну намагаються поставити перед таким вибором.
«Зараз фактично Україну примушують юридично, на правовій основі, визнати нові світові правила. І це найбільша проблема для нас, бо наша війна перебуває на переламному етапі всієї системи», — зазначив дипломат.
Водночас він висловив обережний оптимізм.
«Я дивлюся на це більш оптимістично. Я не вважаю, що міжнародні системи руйнуються за один день. Це може тривати століттями. Україні, як і багатьом країнам світу, вигідно, щоб міжнародна правова система не завалилася», — сказав Чалий.
На його думку, ключове завдання для України — витримати принципову позицію.
«Ключове питання для нас — витримати, якщо говорити про переговори, формулу, яка базується на міжнародному праві та правилах. І в жодному разі не можна приймати тиск, щоб юридично закріпити окупацію чи анексію, чого хоче Росія», — підсумував він.
