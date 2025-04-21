"Великоднє перемир’я" Путіна закінчилося: які справжні цілі Кремля і що буде далі

Кремлівський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

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Кремлівський диктатор Володимир Путін перед Великоднем оголосив про «святкове перемир’я».

Однак за кілька хвилин після заяви очільника Кремля в України лунала повітряна тривога.

Що означає «жест доброї волі» від Путіна та до чого це призвело — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Оголошення перемир’я

В заяві очільника Кремля йшлося, що буцімто під час великого християнського свята до опівночі 21 квітня армія РФ не атакуватиме українські міста та позиції військових.

«Перебіг перемир’я покаже готовність київського режиму до бажання і здатності мирно врегулювати питання», — висловився Путін.

Чи дотримувалася РФ режиму тиші

Президент України Володимир Зеленський вранці 20 квітня повідомив, що під час обіцяного режиму тиші окупанти на різних напрямках передової продовжували здійснювати обстріли та проводити штурми.

За словами глави держави, РФ намагається створити загальне враження про припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні.

Своєю чергою аналітики DeepState повідомляли, що українські бійці на фронті майже не відчувають обіцяного режиму припинення вогню.

Там зауважили, що лише на окремих ділянках спостерігалася тиша, однак експерти вважають це намаганням «зробити картинку для „американських партнерів“, щоб показати, який він (мається на увазі Путні — ред.) „миротворець“ та що він здатен самотужки зупинити бойові дії».

У моніторинговій групі зазначили, що ввечері 19 квітня ворог завдав ударів по Добропіллю та Херсону.

У 66-й ОМБр імені князя Мстислава Хороброго повідомили, що ворог під прикриттям «великоднього перемир’я» створює нові шляхи для перекидання важкої техніки. За повідомленням українських військових, армія РФ використовує святкову паузу як тактичну можливість для посилення своїх позицій.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав заяву Путіна про «великоднє перемир’я» цинічною, адже до того Україна погодилася на повне припинення вогню на 30 днів.

Проте, за словами Сибіги, московський режим висунув різноманітні умови та посилив терор проти України, мирного населення і цивільної інфраструктури.

Реакція світу на заяву Путіна

Конгресмен-республіканець Джо Вілсон висміяв «великоднє перемир’я» очільника Кремля та зазначив, що історія запам’ятає його як «слабку й жалюгідну людину».

«Воєнний злочинець Путін нагадує нам про свою повну й абсолютну розбещеність і зневагу до людського життя, бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні та оголошуючи фейкове великоднє перемир’я, продовжуючи вторгнення, яке він розпочав і може закінчити вже сьогодні», — зауважив Вілсон.

Речниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Анітта Гіппер зауважила, що РФ має репутацію агресора, тому повірити словам Путіна можна буде лише після того, як росіяни реально припинять атаки на Україну.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський назвав «великоднє перемир’я» медійним трюком.

«Це те саме, що оголосити голодування між сніданком і обідом, а потай їсти цукерки. Ми бачимо, що атаки тривають. Україна повідомляє про кілька ударів, тому це перемир’я — радше медійний трюк, ніж реальність», — заявив Липавський.

Своєю чергою в МЗС Британії закликали РФ взяти на себе зобов’язання щодо повного припинення вогню в Україні, «а не лише одноденної паузи».

Реверанс Трампу

Оголошення Путіним «великоднього перемир’я» стало яскравим доказом цинізму Кремля — пише CNN. Цей крок стався лише через кілька годин після заяви Трампа та Рубіо про необхідність «знаків миру» від Росії.

Для світу це має вигляд жесту в бік США, та насправді створило лише хаос для українських військ. Раптове припинення вогню без підготовки — це логістичний кошмар, особливо на гарячих ділянках фронту.

У виданні The Washington Post зазначають, що оголошене перемиря було «театром для одного глядача», а саме для Трампа.

Не перша обіцянка

Український журналіст Денис Казанський нагадав, що Путін не вперше обіцяв припинити вогонь під час великого християнського свята.

Як зазначив Казанський, подібну заяву очільник Кремля зробив у січні 2023 року. Тоді перемир’я мало тривати 36 годин на Різдво.

Проте, за словами журналіста, РФ на той час не припиняла обстріли ні на годину.

Справжні причини путінського «перемир’я»

Військовий аналітик Шон Белл вважає, що Путін оголосив «перемир’я» з трьох причин:

хоче видаватися миротворцем для росіян;

планує перекинути 50 тисяч солдатів з Курська на Донбас;

боїться, що Трамп може раптово підтримати Україну.

Він переконаний, що це лише тактика для перегрупування військ і спроба повернутися у світову політику.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначає, що Путін таким чином намагається створити ілюзію миротворця перед міжнародною спільнотою, зокрема перед США.

Також такий крок також є реакцією на посилення тиску з боку західних країн, які вимагають прогресу в мирних переговорах.

Воєнний оглядач Богдан Мирошников наголошує, що Росія не хоче справжнього миру, тому оголошене Путіним так зване «великоднє перемир’я» є фарсом.

Дипломатична гра Путіна

Український журналіст Віталій Портников переконаний, що очільник Кремля грає складну гру зі США, а не з Україною. Його стратегія проста: продовжувати обстріли українських міст, одночасно ведучи переговори з американцями. Це дозволяє йому уникнути міжнародної ізоляції, не припиняючи війни.

Ключ тут — позиція Трампа, який наполягає на перемир’ї як умові для початку переговорів.

А Путін хоче зберегти діалог з Вашингтоном, бо без нього ризикує повернутися до повної ізоляції, коли Європа й далі підтримуватиме Україну зброєю, а Америка взагалі припинить контакти.

Як зазначає Портников, Кремль прагне тримати США за столом переговорів, навіть якщо це лише формальність. Бо альтернатива — повна дипломатична блокада у разі продовження війни.

«Йому потрібен процес комунікації зі Штатами, щоб утримати їх у діалозі. Йому потрібна не просто війна. Він розуміє, що якщо Трамп піде з переговорів, ситуація повернеться до тієї, яка була до його приходу: війна триває, Україні допомагають європейці, купують американську зброю, самі дають зброю, Америка та Європа з ним не розмовляють. А так він продовжує переговори, Віткофф літає до Москви, до Санкт-Петербурга, де йому розповідають про певні завдання», — зауважив Портников.

Перемир’я завершене — що далі

Міністерство оборони Росії заявило про закінчення 21 квітня «великоднього перемир’я» і про продовження війни — так званої «спеціальної воєнної операції». Традиційно у відомстві звинуватили Україну в порушенні умов перемир’я.

Раніше президент України Володимир Зеленський пропонував продовжити оголошене Росією «великоднє перемир’я» на наступні 30 днів з повним припиненням вогню. Таку ж позицію підтримали в Державному департаменті США.

Згодом Путін цинічно заявив, що бойові дії після «великоднього перемир’я» відновилися, хоча вони й не припинялися. Російський диктатор також стверджує, що під час перемир’я спостерігалося зниження бойової активності України, але було начебто понад 5000 атак.

Він пообіцяв «розглянути» пропозицію Зеленського про 30-денне припинення вогню та відмову від ударів по цивільних об’єктах, водночас заявивши про «позитивне ставлення» до мирних ініціатив.

Нагадаємо, Путін визнав, що Росія вдарила по Сумах, і знайшов цинічне виправдання російським ударам по цивільних.

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