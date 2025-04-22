ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
276
Час на прочитання
1 хв

Великоднє перемир’я Путіна — фікція: у Франції пояснили суть маневру

У Франції розкритикували “великоднє перемир’я”, оголошене Путіним.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Жан-Ноель Барро заявив, що “великоднє перемир’я” Путіна — не більше ніж спроба справити враження на Дональда Трампа

Жан-Ноель Барро заявив, що “великоднє перемир’я” Путіна — не більше ніж спроба справити враження на Дональда Трампа / © Associated Press

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав “Великоднє перемир’я”, про яке раніше оголосив президент РФ Володимир Путін, не щирим кроком до миру, а “маркетинговою операцією”.

Про це дипломат заявив в ефірі телеканалу Franceinfo, коментуючи позицію Кремля щодо тимчасового припинення вогню.

За словами Барро, “перемир’я” не мало на меті покращення гуманітарної ситуації чи деескалацію, а було частиною інформаційної гри.

«Це була чарівницька кампанія, спрямована виключно на те, щоб президент Трамп не став нетерплячим і злим», — наголосив міністр.

Французький дипломат також вказав, що такі дії є прикладом типової поведінки Кремля — створювати ілюзію миролюбності заради власної вигоди на міжнародній арені.

Нагадаємо, диктатор Путін оголосив, про Великодне перемир'я 19 квітня. Воно розпочалося з 18-ї години. Проте, вже 21 квітня воно закінчилось і Путін його не продовжив.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie