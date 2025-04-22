Великоднє перемир’я Путіна — фікція: у Франції пояснили суть маневру

Жан-Ноель Барро заявив, що “великоднє перемир’я” Путіна — не більше ніж спроба справити враження на Дональда Трампа / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав “Великоднє перемир’я”, про яке раніше оголосив президент РФ Володимир Путін, не щирим кроком до миру, а “маркетинговою операцією”.

Про це дипломат заявив в ефірі телеканалу Franceinfo, коментуючи позицію Кремля щодо тимчасового припинення вогню.

За словами Барро, “перемир’я” не мало на меті покращення гуманітарної ситуації чи деескалацію, а було частиною інформаційної гри.

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«Це була чарівницька кампанія, спрямована виключно на те, щоб президент Трамп не став нетерплячим і злим», — наголосив міністр.

Французький дипломат також вказав, що такі дії є прикладом типової поведінки Кремля — створювати ілюзію миролюбності заради власної вигоди на міжнародній арені.

Нагадаємо, диктатор Путін оголосив, про Великодне перемир'я 19 квітня. Воно розпочалося з 18-ї години. Проте, вже 21 квітня воно закінчилось і Путін його не продовжив.