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Великоднє перемир’я Путіна — фікція: у Франції пояснили суть маневру
У Франції розкритикували “великоднє перемир’я”, оголошене Путіним.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав “Великоднє перемир’я”, про яке раніше оголосив президент РФ Володимир Путін, не щирим кроком до миру, а “маркетинговою операцією”.
Про це дипломат заявив в ефірі телеканалу Franceinfo, коментуючи позицію Кремля щодо тимчасового припинення вогню.
За словами Барро, “перемир’я” не мало на меті покращення гуманітарної ситуації чи деескалацію, а було частиною інформаційної гри.
«Це була чарівницька кампанія, спрямована виключно на те, щоб президент Трамп не став нетерплячим і злим», — наголосив міністр.
Французький дипломат також вказав, що такі дії є прикладом типової поведінки Кремля — створювати ілюзію миролюбності заради власної вигоди на міжнародній арені.
Нагадаємо, диктатор Путін оголосив, про Великодне перемир'я 19 квітня. Воно розпочалося з 18-ї години. Проте, вже 21 квітня воно закінчилось і Путін його не продовжив.