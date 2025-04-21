Великоднє "перемир’я" закінчилося: Путін не дав наказу для продовження

Володимир Путін / © Associated Press

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Термін дії великоднього “перемир'я”, оголошеного РФ з 18:00 за московським часом 19 квітня до півночі 21 квітня, минув.

Про це інформує російське пропагандистське “видання” ТАРС.

Як повідомив “ЗМІ” прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, команд із продовження великоднього перемир'я Володимир Путін не давав.

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Тим часом українські моніторингові канали повідомляють, що нині ситуація у повітряному просторі відносно спокійна.

Пусків “Шахедів не фіксується. Лише на території Сумської області зафіксовані 4 дрони-розвідники

Бойові дії вздовж лінії зіткнення продовжуються. У випадку оголошення повітряної тривоги, реагуйте на неї.

Станом на 22:00, 20 квітня, на фронті від початку доби відбулося 86 бойових зіткнень, найбільше — на Покровському напрямку. Росіяни також випустили 704 дрони-камікадзе та здійснили 1519 обстрілів по населених пунктах і позиціях ЗСУ.

Раніше повідомлялось, що США вважають, що повне припинення вогню вкрай необхідне, і підтримують пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо продовження “великоднього перемир’я” на 30 днів.