«Великий день» чи «крихке перемир’я»: Трамп і Венс зробили суперечливі заяви щодо Ірану

Дональд Трамп і Джей ді Венс. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп «нетерпляче» чекає на прогрес у припиненні війни з Іраном. Водночас угода про двотижневу паузу — «це крихке перемир’я».

Про це заявив американський віцепрезидент Джей Ді Венс, виступаючи на заході у Будапешті, пише CNN.

З його слів, угода можлива, якщо Іран буде сумлінно вести переговори та співпрацювати з Вашингтоном. Втім, якшо іранські політики «намагатимуться перешкодити навіть крихкому перемир’ю, яке ми встановили, то вони не будуть щасливі».

Венс наголосив, що реакція Тегерану різнилася залежно від групи в уряді. Мовляв, одні позитивно відреагував на план, але інші «брехали» щодо військових досягнень США і умов перемир’я.

«Ось чому я кажу, що це крихке перемир’я. Є люди, які явно хочуть сісти за стіл переговорів і працювати з нами, щоб знайти вигідну угоду, а є люди, які брешуть навіть про те крихке перемир’я, яке ми вже уклали», — наголосив віцепрезидент.

Він сказав, що президент Дональд Трамп попросив свою команду, зокрема спецпредставника Стіва Віткоффа, наразі утриматися від використання певних військових, дипломатичних та економічних інструментів для тиску на Іран. Втім, «ці варіанти залишаються на столі», якщо Іран не зможе домовитися щодо остаточного припинення війни.

«Він (Трамп — Ред.) сказав нам сісти за стіл переговорів. Але якщо іранці не зроблять те саме, вони зрозуміють, що з президентом Сполучених Штатів не варто жартувати. Він нетерплячий. Він нетерпляче прагне прогресу», — додав Венс.

Заява Трампа про Іран

Після того, як Трамп заявив, що США призупиняють на два тижні удари по Ірану, він ще й різко змінив риторику щодо Тегерана.

«Великий день для миру в усьому світі! Іран цього хоче — їм це вже остогидло! Як, зрештою, і всім іншим! Сполучені Штати Америки допоможуть вирішити транспортний колапс в Ормузькій протоці. Нас чекає багато позитивних дій», — висловився Трамп.

З його слів, Вашингтон «допомагатиме» у вирішенні проблеми збільшення обсягів трафіку в Ормузькій протоці, яка була заблокованою протягом усієї війни.