"Великий день у Білому домі": Трамп висловився про зустріч з лідерами Європи

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп висловився щодо майбутньої зустрічі з українсько-європейською делегацією, що має відбутися 18 серпня у Білому домі.

Про це йдеться на Clash Report із посиланням на допис Трампа.

«Великий день у Білому домі. Ми ніколи раніше не мали стільки європейських лідерів одночасно. Давайте подивимося яким буде результат???» — висловився Дональд Трамп перед початком зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським та лідерами Європи.

Реклама

Нагадаємо, у Вашингтоні сьогодні зустрічають:

президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн,

канцлера Німеччини Фрідріха Мерца,

прем’єра Великої Британії Кіра Стармера,

президента Франції Еммануеля Макрона,

прем’єрку Італії Джорджію Мелоні,

президента Фінляндії Александра Стубба,

генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Графік переговорів у Білому домі 18 серпня

Як пише видання The Hill, вже є детальний графік зустрічі Трампа із Зеленським та європейськими лідерами. Так, о 12:00 (о 19:00 за Києвом) лідери ЄС прибудуть до Білого дому. Зазначимо, що журналістів допустять до зустрічі.

О 13:00-13:15 (20:00-20:15 за Києвом) Зеленський і Трамп привітаються один з одним і підуть для обговорення до Овального кабінету;

О 14:15-14:30 (21:15-21:30) Трамп привітає інших європейських лідерів у парадній їдальні, потім буде зроблено спільне фото в Кросс-холі;

О 15:00 (22:00) Трамп та лідери ЄС підуть на нараду з важливих питань у Східну залу. Зеленський також візьме участь у цій зустрічі.

Тим часом президент США Дональд Трамп оголосив про триетапну стратегію, метою якої є проведення мирних переговорів між РФ та Україною. За словами його радників, головне завдання короткострокової дипломатії — організувати прямі перемовини президентів обох країн, аби знайти шляхи до миру.

Європейські політики радять лідеру української держави Володимиру Зеленському, як поводитися на зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі 18 серпня під час зутрічі.

Реклама

Також стало відомо, що до зустрічі Трампа і Зеленського приєднається «головний хейтер» президента України — віце-президент США Джей Ді Венс.