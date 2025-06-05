Великий успіх України викликав гнів Трампа: чому удари по аеродромах РФ роздратували Білий дім

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Американські посадовці повідомили, що Дональд Трамп у приватних розмовах висловив розчарування ударами українських дронів по російських аеродромах. На його думку, такі дії можуть загострити конфлікт.

Про це пише The Atlantic.

Видання зазначає, що Трамп вважає Зеленського «поганим хлопцем», який мав би зосередитися на мирних переговорах у Стамбулі, але замість цього він, можливо, підштовхує світ до Третьої світової війни.

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Нещодавні переговори в Туреччині були затьмарені ударами дронів і не дали результатів. Білий дім не був заздалегідь поінформований про ці атаки, які завдали мільярдних збитків.

Стів Беннон та інші впливові голоси MAGA критикували Україну за напад, намагаючись віддалити Вашингтон ще далі від Києва. У своєму подкасті Беннон звинуватив Україну в саботажі мирних переговорів та потенційній провокації масованої відповіді з боку Росії.

«Зеленський не попередив президента Сполучених Штатів, що він збирається завдати глибокий удар по стратегічних силах Росії, які стрімко зростають по ескалаційній драбині, за день до вашої зустрічі в Туреччині. Напередодні мирних переговорів або переговорів про припинення вогню він бере на себе роль Японії в Перл-Харборі — приховану атаку», — сказав Беннон.

Кіт Келлог, спецпредставник Трампа по Україні, попередив на каналі Fox News, що «рівень ризику значно зростає», оскільки безпілотники вразили частину «національної системи виживання» Росії — її ядерну програму, — що потенційно підштовхне Москву до серйозних відповідних дій.

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Інші ознаки свідчать про дистанціювання Білого дому від України. Міністр оборони Піт Гегсет пропустив зустріч міністрів оборони НАТО, яка раніше була ключовою для координації допомоги Україні. Гегсет став першим міністром оборони США, який пропустив цей захід за три роки. Пентагон послався на проблеми з розкладом як причину його відсутності.

Нагадаємо, Axios пише, що Трамп насправді був у захваті від атаки дронів СБУ по російських аеродромах, але побоюється ескалації війни. Президент США висловив занепокоєння, що операція «Павутина» може спровокувати Кремль на жорстку відповідь і ускладнити його миротворчі зусилля.