Венедіктова "гражданину Путину": "Ви вбивця і головний військовий злочинець 21 століття, ми скажемо це вам в Гаазі в очі"

Венедіктова "гражданину Путину": "Ви вбивця і головний військовий злочинець 21 століття, ми скажемо це вам в Гаазі в очі"

Вона зазначила, що військові злочини не мають строків давності, а якщо росіяни не припинять війну, то будуть співучасниками і посібниками.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова звернулася до громадян Росії.

Якщо ви не припините цю війну – ви співучасники та посібники найтяжчих військових злочинів. Злочинів проти миру і людяності, розв'язування та ведення агресивної війни, масові вбивства мирного населення, застосування зброї масового знищення та заборонених міжнародним правом видів озброєння", - зазначила вона у відеозверненні у неділю, 27 лютого.

За словами генпрокурорки, строків давності за них немає.

"Вчора диверсанти розстріляли сім'ю з 3-ма дітьми в Києві. Загинули батьки і одна з дочок, яка навчалася в 4 класі. У Херсонській області ваші війська обстріляли швидку допомогу з пораненими-водій і пацієнт згоріли. Ваші ракети б'ють по житлових районах і населених пунктах. Гинуть і отримують важкі поранення діти, люди похилого віку і жінки", - додала Венедіктова.

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За її словами, збройні сили РФ систематично демонструють зневажливе ставлення до законів та звичаїв ведення війни. Вони постійно здійснюють атаки на об'єкти цивільної інфраструктури, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права.

"Війська агресора завдали сотні ударів крилатими і балістичними ракетами по цивільному населенню. Десятки таких ударів були спрямовані на дитячі садки і школи, лікарні, де знаходилися найменші українці, а також інші об'єкти громадянської та критичної інфраструктури... Всі ці об'єкти не були законними військовими цілями з точки зору МГП. Від ударів по цих об'єктах в першу чергу страждає цивільне населення. Розплачуватися за це будуть нинішні і майбутні покоління росіян", - зазначила генпрокурорка.

Також вона вона звернулася до "громадянина Путіна".

"Гражданин Путин", ми доведемо в справедливому суді, що ви вбивця і головний військовий злочинець 21 століття. Це я вам офіційно заявляю. Як генеральний прокурор суверенної держави Україна у своїх кордонах, а не у ваших. Як можливий майбутній головний державний обвинувач у міжнародному суді. Прийде час - ми скажемо це вам в Гаазі в очі", - резюмувала Венедіктова.