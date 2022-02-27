Венедіктова "гражданину Путину": "Ви вбивця і головний військовий злочинець 21 століття, ми скажемо це вам в Гаазі в очі"

Вона зазначила, що військові злочини не мають строків давності, а якщо росіяни не припинять війну, то будуть співучасниками і посібниками.
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова звернулася до громадян Росії.
Якщо ви не припините цю війну – ви співучасники та посібники найтяжчих військових злочинів. Злочинів проти миру і людяності, розв'язування та ведення агресивної війни, масові вбивства мирного населення, застосування зброї масового знищення та заборонених міжнародним правом видів озброєння", - зазначила вона у відеозверненні у неділю, 27 лютого.
За словами генпрокурорки, строків давності за них немає.
"Вчора диверсанти розстріляли сім'ю з 3-ма дітьми в Києві. Загинули батьки і одна з дочок, яка навчалася в 4 класі. У Херсонській області ваші війська обстріляли швидку допомогу з пораненими-водій і пацієнт згоріли. Ваші ракети б'ють по житлових районах і населених пунктах. Гинуть і отримують важкі поранення діти, люди похилого віку і жінки", - додала Венедіктова.
За її словами, збройні сили РФ систематично демонструють зневажливе ставлення до законів та звичаїв ведення війни. Вони постійно здійснюють атаки на об'єкти цивільної інфраструктури, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права.
"Війська агресора завдали сотні ударів крилатими і балістичними ракетами по цивільному населенню. Десятки таких ударів були спрямовані на дитячі садки і школи, лікарні, де знаходилися найменші українці, а також інші об'єкти громадянської та критичної інфраструктури... Всі ці об'єкти не були законними військовими цілями з точки зору МГП. Від ударів по цих об'єктах в першу чергу страждає цивільне населення. Розплачуватися за це будуть нинішні і майбутні покоління росіян", - зазначила генпрокурорка.
Також вона вона звернулася до "громадянина Путіна".
"Гражданин Путин", ми доведемо в справедливому суді, що ви вбивця і головний військовий злочинець 21 століття. Це я вам офіційно заявляю. Як генеральний прокурор суверенної держави Україна у своїх кордонах, а не у ваших. Як можливий майбутній головний державний обвинувач у міжнародному суді. Прийде час - ми скажемо це вам в Гаазі в очі", - резюмувала Венедіктова.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - понад 3000 осіб,
- танки - близько 100,
- бойові броньовані машини - близько 540,
- гармати - 15,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 16,
- вертольоти - 18.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія наносить удари по цивільному населенню:
- У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео
- Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)
- Який вигляд має київська багатоперхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
- Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА
- Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвались