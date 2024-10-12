Веніславський розповів, чи буде ухвалено законопроєкт про демобілізацію

Верховна Рада ще не представила законопроєкт про демобілізацію, рекомендований Кабміну.

У поточних умовах наполягати на законопроєкті про демобілізацію з чітко встановленими термінами служби є небезпечним кроком, який може підірвати державність.

Про це розповів в інтерв'ю Radio NV народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Ми маємо в закритих режимах отриману інформацію від Головного управління розвідки, від Служби зовнішньої розвідки, від прикордонної розвідки, від інших представників сектору безпеки і оборони, що Російська Федерація постійно нарощує чисельність своїх збройних сил", - сказав політик.

За словами експерта, кількість російських військових в Україні щомісяця зростає "на десятки тисяч".

Веніславський зазначив, що під час ухвалення закону про мобілізацію у квітні Верховна Рада рекомендувала Кабміну підготувати законопроєкт про демобілізацію з визначеними термінами служби, але його досі не представлено.

Депутат підкреслив, що усвідомлює складну ситуацію для міністра оборони та головнокомандувача Збройних сил у виконанні доручення Верховної Ради щодо встановлення термінів служби. Він зазначив, що вимагати внесення законодавчого акту за нинішніх умов може загрожувати державності. Він запевнив, що Верховна Рада працює над цими питаннями, але простого рішення не існує.

Нагадаємо, секретар комітету ВР з нацбезпеки Роман Костенко повідомив, що законопроєкт про демобілізацію буде написаний до середини осені 2024-го. Водночас у ВР не повідомили, чи міститиме законопроєкт конкретні терміни демобілізації, чи лише встановлюватиме механізми, прив'язані до указу президента або інших факторів.

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