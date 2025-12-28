Веніславський пояснив, без чого вибори в Україні провести буде неможливо

Народний депутат Федір Веніславський

Реклама

Народний депутат Федір Веніславський заявив, що організувати президентські вибори під час війни неможливо через безпекові та організаційні виклики.

Про це він сказав в етері NV.

За його словами, у разі необхідності, зокрема після укладення мирної угоди, Верховна Рада зможе знайти спільне рішення щодо проведення виборів.

Реклама

Веніславський також наголосив на серйозних труднощах із забезпеченням виборчого права для військовослужбовців та мільйонів українців, які перебувають за кордоном.

«Це дуже серйозний виклик, бо наразі є два аспекти — внутрішній і зовнішній. З погляду внутрішнього, у Виборчому кодексі та Законі Про референдум передбачено, що голосування відбувається в дипломатичних представництвах нашої країни за кордоном», — пояснив нардеп.

Він зазначив, що навіть чинні норми законодавства не дозволяють забезпечити участь у голосуванні всіх громадян, які вимушено виїхали з України.

«З урахуванням такої дуже великої кількості громадян України — за різними підрахунками від п’яти і ледь не до 10 мільйонів — забезпечити всім можливість прийти до посольств або консульств і проголосувати стовідсотково нереально. Для такої кількості жодне посольство і консульство не забезпечить можливості реалізувати своє виборче право», — підкреслив Веніславський.

Реклама

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що у питанні проведення виборів президента чи референдуму в Україні щодо чутливих питань мирного плану принциповим є питання безпеки.

Ми раніше інформували, що олова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська заявила, що онлайн-голосування під час проведення виборів в Україні, яке запропонував голова парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія, стане подарунком для росіян.