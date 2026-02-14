Веніславський сказав , чи вдасться побороти "бусифікацію"

Федір Веніславський

В Україні побороти явище «бусифікації» виявляється складно через особливості діяльності територіальних центрів комплектування та характер війни.

Про це розповів член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю «РБК-Україна«.

«Дуже складне питання з точки зору діяльності ТЦК, оскільки це війна і мобілізація обов’язкова. Вона передбачає, що багато людей, розуміючи затяжний характер війни, бажання йти до Збройних Сил не мають», — пояснив він.

Нардеп розповів про конфлікти, які виникають у таких випадках: «І коли виникають конфлікти, коли фактично людина відмовляється виконувати свій конституційний обов’язок, надавати військово-облікові документи, чи з’являтися за викликом в ТЦК, все ж мають бути механізми її доставлення до ТЦК», — сказав він.

«Ми для цього передбачили повноваження Національної поліції. На жаль, не завжди поліція реагує так, як вона має реагувати. І становище поліцейського теж дуже складне. З одного боку, він має забезпечити допомогу ТЦК і затримати правопорушника за наявності правових підстав. З іншого боку, вони мають слідкувати за тим, щоб і ТЦК діяли в рамках своїх повноважень і не порушували прав людини», — уточнив він роль Національної поліції:

Веніславський підкреслив, що явище «бусифікації» є системним, і його подолання потребує балансу між обов’язковою мобілізацією та дотриманням прав громадян.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Михайлу Федорову розв’язати проблему так званої «бусифікації». Глава держави назвав три ключові напрямки роботи міністра, серед яких також захист неба та реформа контрактів.