Венс: адміністрація Трампа відкрита для переговорів, але Київ має зробити перший крок

Він заявив, що Володимир Зеленський може повернутися до переговорів, але лише за умови готовності обговорювати мир.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Дональда Трампа продовжує працювати з росією та союзниками над деталями мирного врегулювання. За його словами, Вашингтон чекає, коли до цього процесу долучиться й Україна.

Про це він сказав в ефірі Fox News.

"В Україні третина чи половина країни повністю зруйнована. Економіка в занепаді. Сотні тисяч загиблих українців. І, звісно, багато загиблих росіян також. Президент хоче домовитися про врегулювання. Але як це зробити, якщо навіть немає можливості поговорити?" – зазначив Венс.

Він нагадав, що після напруженої зустрічі в Білому домі Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський може повернутися до переговорів, але лише за умови готовності обговорювати мир.

"Не можна прийти в Овальний кабінет і відмовитись обговорювати деталі миру. Дивіться, це нікого не порадує. Росіянам доведеться від чогось відмовитися. Українцям доведеться від чогось відмовитися. Не можна прийти і сказати: "Дайте гарантії безпеки. Ми навіть не обговоримо, від чого готові відмовитись". Такою була українська позиція”, – підкреслив віцепрезидент США.

Венс також наголосив, що Трамп готовий стати першим, хто візьме слухавку для обговорення миру, і закликав Київ до діалогу.

Раніше республіканець Брайан Фіцпатрік заявив, що угоду між США та Україною щодо корисних копалин буде підписано у найкоротші терміни.