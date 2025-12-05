Венс анонсував «хороші новини» щодо завершення війни в Україні

Венс / © Associated Press

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Білий дім очікує нових зрушень у процесі мирних переговорів між Україною та Росією. За його словами, хоча досягти угоди поки не вдалося, у Вашингтоні сподіваються на «гарні новини» вже найближчим часом.

Про це пише NBC.News.

«Російсько-українська війна була постійним джерелом розчарування для всього Білого дому. Ми справді думали, що це буде найпростіший конфлікт для врегулювання», — сказав Венс. Він додав, що ніхто в адміністрації не очікував, що досягти прогресу на Близькому Сході буде простіше, ніж у Східній Європі.

Попри труднощі, віцепрезидент наголосив, що Сполучені Штати зробили «значний прогрес» у переговорах, і натякнув, що ситуація може зрушити з місця.

«Ми ще не на фінішній прямій, але я думаю, що є надія. І, можливо, протягом наступних кількох тижнів з’являться хороші новини у цьому напрямку», — зазначив він.

Його заява пролунала на тлі тяглих контактів між українською та американською сторонами, зокрема підготовки до нових раундів переговорів.

Раніше в Офісі президента розповіли, що у Флориді Рустем Умєров і Андрій Гнатов зустрінуться з американською стороною.