ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

Венс анонсував «хороші новини» щодо завершення війни в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Трампа очікує «позитивний прорив» у переговорах щодо завершення російсько-української війни вже в найближчі тижні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Венс

Венс / © Associated Press

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Білий дім очікує нових зрушень у процесі мирних переговорів між Україною та Росією. За його словами, хоча досягти угоди поки не вдалося, у Вашингтоні сподіваються на «гарні новини» вже найближчим часом.

Про це пише NBC.News.

«Російсько-українська війна була постійним джерелом розчарування для всього Білого дому. Ми справді думали, що це буде найпростіший конфлікт для врегулювання», — сказав Венс. Він додав, що ніхто в адміністрації не очікував, що досягти прогресу на Близькому Сході буде простіше, ніж у Східній Європі.

Попри труднощі, віцепрезидент наголосив, що Сполучені Штати зробили «значний прогрес» у переговорах, і натякнув, що ситуація може зрушити з місця.

«Ми ще не на фінішній прямій, але я думаю, що є надія. І, можливо, протягом наступних кількох тижнів з’являться хороші новини у цьому напрямку», — зазначив він.

Його заява пролунала на тлі тяглих контактів між українською та американською сторонами, зокрема підготовки до нових раундів переговорів.

Раніше в Офісі президента розповіли, що у Флориді Рустем Умєров і Андрій Гнатов зустрінуться з американською стороною.

Дата публікації
Кількість переглядів
88
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie