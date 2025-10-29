Венс згадав перепалку із Зеленським в Овальному кабінеті та сказав, що змінив думку про війну в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс / © Associated Press

Віцепрезидент США Джей Ді Венс охарактеризував свою суперечку з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого як одну з ключових і найпомітніших подій у своїй політичній кар’єрі.

Про це він сказав в інтерв’ю The New York Post.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським стосунки між США та Україною значно покращилися. Він додав, що був розчарований «грубістю» Зеленського, проте зробив із цього важливі висновки.

Він заявив, що США наразі прагнуть підтримувати продуктивний діалог як з Україною, так і з Росією для сприяння завершенню війни, і підкреслив, що президент США Дональд Трамп та він особисто налагодили ефективну взаємодію з усіма сторонами.

«Якби ви запитали мене приблизно шість місяців тому, я б сказав: „Вони ніколи не перестануть воювати. Це буде як В’єтнам для Росії. Через 15 років вони все ще будуть битися“. Якби ви запитали мене місяць тому, я б відповів, що ми робимо неймовірні успіхи [на шляху до миру]», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що спільна пресконференція президентів України та США, що відбулася 28 лютого в Овальному кабінеті, переросла у гучну публічну суперечку. Американський президент Дональд Трамп різко звернувся до Володимира Зеленського, заявивши, що той «має виявляти вдячність», і звинуватив його в «небезпечній грі, що межує з Третьою світовою війною». При цьому українському лідеру не дали можливості повноцінно відповісти. Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтримав позицію Трампа, наполягаючи на тому, що Київ повинен цінувати зусилля Вашингтона, спрямовані на захист України від руйнування.

У відповідь Зеленський підкреслив, що для досягнення тривалого миру необхідні конкретні та реальні гарантії безпеки, оскільки Росія має історію багаторазового порушення попередніх домовленостей.

Цей конфлікт призвів до того, що українська делегація достроково покинула Білий дім. Внаслідок інциденту не відбулося підписання рамкової угоди про співпрацю у сфері корисних копалин між двома країнами.