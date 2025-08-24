ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
726
Час на прочитання
1 хв

Венс назвав термін, коли може завершитися війна в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що мир в Україні може бути досягнутий протягом півроку. Ключові умови — території та гарантії безпеки Києву.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Джей Ді Венс

Джей Ді Венс / © Associated Press

США не очікують, що війна в Україні завершиться миттєво, проте сподіваються на досягнення миру протягом найближчих шести місяців.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю NBC News.

За його словами, ключовими питаннями для врегулювання залишаються території та гарантії безпеки для України. Він наголосив, що Росія братиме участь у переговорах щодо безпекових гарантій Києву.

“Ми не вважаємо, що конфлікт можна зупинити одразу, але маємо шанс досягти миру у відносно короткі терміни — не пізніше ніж за півроку”, — сказав Венс.

Він також підтвердив, що Сполучені Штати не планують відправляти свої війська на територію України. Водночас Вашингтон і надалі відіграватиме активну роль у формуванні системи безпекових гарантій для Києва.

Раніше аналітики The Times зазначили, що Кремль, схоже, зацікавлений у тому, щоб спробувати укласти угоду щодо України, яка влаштовує його. Однак, проблема в тому, що російський диктатор так само готовий продовжувати війну. Наразі це свідчить лише про те, що реальна готовність Путіна до поступок залишається невизначеною.

