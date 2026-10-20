Венс назвав Україну партнером "у певному сенсі": чого віцепрезидент США вимагає від Києва

Джей Ді Венс / © Associated Press

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна є партнером Вашингтона, однак інтереси двох держав не завжди збігаються. Водночас він виступив проти українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі, пояснивши свою позицію зростанням цін на пальне у Сполучених Штатах.

Про це Венс сказав під час спілкування з журналістом на борту літака.

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«Вони, безумовно, є партнером у певному сенсі, але я думаю, що ми час від часу маємо певні розбіжності в інтересах», — заявив американський віцепрезидент.

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За словами Венса, США продовжуватимуть співпрацювати з Україною в окремих сферах, однак Вашингтон не підтримує удари по російській нафтопереробній галузі.

«Ми співпрацюємо з ними в деяких питаннях, ми продовжуватимемо працювати з ними над деякими речами, проте я вважаю, що вони повинні припинити бомбардувати російську енергетику», — наголосив він.

Чому Венс вимагає припинити удари по російських НПЗ

Віцепрезидент США пояснив свою позицію економічними інтересами американців.

За його твердженням, українські атаки на підприємства з виробництва дизельного пального в Росії спричиняють зростання вартості енергоносіїв на світовому ринку. Це, своєю чергою, негативно позначається на американських споживачах.

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Водночас Венс не навів конкретних даних, які б дозволили оцінити вплив саме українських ударів на ціни на пальне у США.

Венс пояснив, чому не вважає Україну союзником США

Під час розмови журналіст також поцікавився, чим відрізняються статуси партнера та союзника у відносинах між Вашингтоном і Києвом.

Венс відповів, що між США та Україною немає формального оборонного альянсу.

Він нагадав, що Україна не є членом НАТО, та вкотре висловився проти її майбутнього вступу до Північноатлантичного альянсу.

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Водночас віцепрезидент позитивно відгукнувся про українців і запевнив, що співпраця між країнами триватиме, попри розбіжності в окремих питаннях.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп також розкритикував відновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах після триденної паузи.

Американський лідер стверджував, що такі атаки підвищують світові ціни на нафту та дизельне пальне.

Натомість президент України Володимир Зеленський пояснив відновлення ударів тим, що Росія не дотрималася оголошеного США енергетичного перемир'я та продовжила масовані атаки на українську енергосистему.

Нагадаємо, Кремль знову звинувачує Україну в нібито небажанні миру та навіть зриві енергетичного перемир’я.

Попри це Зеленський заявив, що Сили оборони відновлять удари по російських нафтопереробних заводах після того, як США обмежили обмін розвідданими та роботу супутникового Інтернету Starlink для військових в Україні.

Варто зауважити, що вночі проти 14 жовтня РФ масовано вдарила по енергетиці після «перемир’я». Через сильний обстріл щонайменше 600 тис. людей залишилися без електроенергії.

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