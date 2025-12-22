Венс не впевнений, що Україна та РФ прийдуть до мирної угоди

Джей Ді Венс / © Associated Press

Віцепрезидент США Джей Ді Венс не впевнений, що Україна та Росія найближчим часом дійдуть мирної угоди, яка дозволить врегулювати війну.

Про це він сказав в інтерв’ю UnHer.

«Я думаю, що ми досягли прогресу, але, сидячи тут сьогодні, я б впевнено не стверджував, що ми прийдемо до мирного вирішення конфлікту. Я думаю, є велика ймовірність, що це станеться, але існує й серйозна ймовірність, що цього не станеться», — наголосив він.

Водночас Венс зазначив, що Росія та Україна останні кілька місяців «сумлінно» ведуть переговори. І найближчим часом США продовжуватимуть ці зусилля.

«Ми намагатимемося вирішити це питання і продовжимо спроби переговорів», — запевнив він.

Раніше Венс заявив, що за підсумками консультацій між Росією та Сполученими Штатами у Маямі, було зафіксовано прорив у перемовинах щодо України.