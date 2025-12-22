ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
628
Час на прочитання
1 хв

Венс не впевнений, що Україна та РФ прийдуть до мирної угоди

Віцепрезидент США запевнив, що переговори триватимуть, а США зроблять все можливе для цього.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Джей Ді Венс

Джей Ді Венс / © Associated Press

Віцепрезидент США Джей Ді Венс не впевнений, що Україна та Росія найближчим часом дійдуть мирної угоди, яка дозволить врегулювати війну.

Про це він сказав в інтерв’ю UnHer.

«Я думаю, що ми досягли прогресу, але, сидячи тут сьогодні, я б впевнено не стверджував, що ми прийдемо до мирного вирішення конфлікту. Я думаю, є велика ймовірність, що це станеться, але існує й серйозна ймовірність, що цього не станеться», — наголосив він.

Водночас Венс зазначив, що Росія та Україна останні кілька місяців «сумлінно» ведуть переговори. І найближчим часом США продовжуватимуть ці зусилля.

«Ми намагатимемося вирішити це питання і продовжимо спроби переговорів», — запевнив він.

Раніше Венс заявив, що за підсумками консультацій між Росією та Сполученими Штатами у Маямі, було зафіксовано прорив у перемовинах щодо України.

Дата публікації
Кількість переглядів
628
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie