Венс ошелешив заявою про припинення допомоги Україні

Трамп і Венс. / © Associated Press

Реклама

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, мовляв, дуже пишається тим, що адміністрація Білого дому припинила фінансування війни в Україні.

Про це американський посадовець висловився під час виступу в Університеті Джорджії.

Венс згадав про Україну, коли розповідав про зустрічі з американцем українського походження під час виборчої кампанії. Під час зустрічі чоловік наголошував на тому, що США повинні підтримувати Україну. Втім, каже віцепрезидент, особисто він і тоді, і зараз переконаний, мовляв, фінансування України недоцільне.

Реклама

«Чесно кажучи, це одне з тих рішень, якими найбільше пишаюся в нашій адміністрації. Ми сказали Європі: „Якщо хочете купувати зброю — будь ласка, але США не купуватимуть зброю та будуть відправляти її Україні“. Ми просто вийшли із цього бізнесу. І це дуже добре», — сказав Венс.

Допомога США Україні

Посол США при НАТО Метью Вітакер натякнув на можливі зміни підтримки України. З його слів, американський президент Дональд Трамп не лише проводить переоцінку членства країни в Альянсі, а і щодо підтримки європейських зусиль в Україні.

Зауважимо, раніше Die Welt повідомляло про те, що США скоротили військову допомогу Україні на 99%. За даними звіту, торік підтримка Штатів знизилась майже на 99% порівняно з 2024 роком — з 46,39 млрд євро до 0,48 млрд євро.