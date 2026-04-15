- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1396
- Час на прочитання
- 1 хв
Венс ошелешив заявою про припинення допомоги Україні
Зауважимо, що допомогу Україні віцепрезидент США назвав «бізнесом».
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, мовляв, дуже пишається тим, що адміністрація Білого дому припинила фінансування війни в Україні.
Про це американський посадовець висловився під час виступу в Університеті Джорджії.
Венс згадав про Україну, коли розповідав про зустрічі з американцем українського походження під час виборчої кампанії. Під час зустрічі чоловік наголошував на тому, що США повинні підтримувати Україну. Втім, каже віцепрезидент, особисто він і тоді, і зараз переконаний, мовляв, фінансування України недоцільне.
«Чесно кажучи, це одне з тих рішень, якими найбільше пишаюся в нашій адміністрації. Ми сказали Європі: „Якщо хочете купувати зброю — будь ласка, але США не купуватимуть зброю та будуть відправляти її Україні“. Ми просто вийшли із цього бізнесу. І це дуже добре», — сказав Венс.
Допомога США Україні
Посол США при НАТО Метью Вітакер натякнув на можливі зміни підтримки України. З його слів, американський президент Дональд Трамп не лише проводить переоцінку членства країни в Альянсі, а і щодо підтримки європейських зусиль в Україні.
Зауважимо, раніше Die Welt повідомляло про те, що США скоротили військову допомогу Україні на 99%. За даними звіту, торік підтримка Штатів знизилась майже на 99% порівняно з 2024 роком — з 46,39 млрд євро до 0,48 млрд євро.