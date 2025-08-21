Венс "погрожував" Зеленському на зустрічі у Білому домі – що саме він сказав

Джей Ді Венс / © Associated Press

Під час лютневої зустрічі у Білому домі віцепрезидент Джей Ді Венс звернувся до президента України Володимира Зеленського з фразою: “Пане Президенте, якщо ви будете поводитися добре, я нічого не скажу”. За словами віцепрезидента, Зеленський лише трохи посміхнувся, і це стало першим кроком до розмови.

Про це він розповів в інтерв’ю Fox News, де детально описав перебіг зустрічі та власні враження від розмови з українським лідером.

Венс підкреслив, що головною метою зустрічі було обговорення шляхів завершення три з половиною років конфлікту, який забрав життя багатьох українців і росіян та серйозно вплинув на економіку Європи та значної частини Азії. Він зазначив, що для США важливо повернутися до миру та зупинити вбивства.

Водночас віцепрезидент повідомив, що Трамп вважає: якби він був президентом 2022 року, війна могла б не початися. За його словами, минула адміністрація США проявила слабкість і провокативність, через що Росія вторглася в Україну. Венс додав, що Трамп прагне бути сильною та сміливою фігурою у переговорах і докладає багато часу та зусиль для зупинки конфлікту.

Лютнева зустріч у Білому домі — як це було

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. / © Getty Images

Очікувалося, що лютнева зустріч приведе до підписання угоди про видобуток мінералів і закріплення економічних інтересів США в Україні на довгі роки. Натомість світ став свідком різкої конфронтації між двома лідерами.

Український президент опинився під прямим тиском, коли віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав його “подякувати Америці” за військову підтримку. Зеленський відповів, що Венс “ще не відвідував Україну”, перш ніж робити такі оцінки, але напруженість тільки зростала.

Дональд Трамп наголосив, що без підтримки США “Україна не вистоїть”, а також звинуватив Зеленського у ризику розпалювання Третьої світової війни. Камери зафіксували реакцію українського посла Оксани Маркарової – вона схопилася за голову.

За даними FT, переговори були пасткою для України. Трамп і Венс навмисно загнали Зеленського у складну ситуацію, щоб послабити його позиції.