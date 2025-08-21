Венс пояснив, що може стати ключем до переговорів України та РФ

Джей Ді Венс / © Associated Press

Віце-президент США Джей Ді Венс висловився про можливі переговори між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він заявив в ефірі Fox News.

«Я думаю, що президент (Дональд Трамп — ред.), і я б віддав перевагу такому: давайте зустрінемося в будь-якому разі. Вам не потрібно вирішувати кожне питання, і іноді зустріч лідерів віч-на-віч може розв’язати цю проблему, на що їхні команди не обов’язково здатні», — сказав Венс.

В чому полягає позиція України

Він підкреслив, що залишаються два ключові питання: гарантії безпеки для України та територіальні претензії Росії.

«По-перше, Україна хоче знати, що Росія знову не вторгнеться до неї (України — ред.). Вона хоче знати, що має територіальну цілісність у довгому майбутньому. Росіяни хочуть певні ділянки території, більшість з яких вони окупували, але деякі — ні», — пояснив політик.

На його думку, переговори мають сенс навіть тоді, коли не всі деталі узгоджені заздалегідь.

«Іноді саме те, що вони сидять, допомагає з’ясувати ці деталі», — підсумував Венс.

Нагадаємо, європейські лідери розглядають план запровадження безпекових гарантій для України, який зобов’яже союзників ухвалювати рішення щодо військової підтримки протягом 24 годин у разі нового нападу Росії.

Ініціатива, що нагадує принципи колективної оборони НАТО, але без фактичного членства в Альянсі, активно просувається прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Її пропозиція визнає, що питання вступу України до НАТО наразі не стоїть на порядку денному, проте пропонує створити механізм швидкого реагування як найбільш реалістичну альтернативу.

Проте за інформацією Axios зустріч українського лідера Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним, найближчими тижнями вона малоймовірна.

Все через те, що за більш ніж 3,5 року повномасштабної війни Путін так і не продемонстрував зацікавленості у переговорах із Зеленським.

А міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що перед можливою зустріччю президентів має відбутися саміт на нижчому рівні. Кремль наполягає: спершу повинні пройти переговори між делегаціями, а лідери можуть зустрітися лише для підписання остаточної угоди.