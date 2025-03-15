Венс пояснив, чому розпочалась сварка між Зеленським та Трампом: подробиці

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів про незаплановану суперечку між ним, президентом Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, яка сталася минулого місяця в Овальному кабінеті.

Про це він заявив в інтерв’ю Fox News.

За словами Венса, все почалося з того, що він запитав у Трампа, чи може відповісти на питання журналіста, яке вважав несправедливим.

“Іноді Трамп звертається до мене під час пресконференцій, тому потрібно бути напоготові. Я просто хотів відповісти на запитання. Але щось у моїй відповіді викликало бурхливу реакцію, і Зеленський просто розлютився”, – пояснив Венс.

За словами віцепрезидента, ситуація швидко загострилася, і перепалка набрала обертів.

Нагадаємо, недавнє соціологічне дослідження показало, що США більше не сприймаються як одна з найбільш дружніх країн для України. Зміни в настроях українців сталися після напруженої зустрічі Володимира Зеленського в Білому домі.

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