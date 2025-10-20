Венс про Tomahawk для України: Трамп почув цей запит і ще вирішує

Джей Ді Венс / © Associated Press

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс прокоментував можливість передачі Україні крилатих ракет Tomahawk. За його словами, президент Дональд Трамп «безумовно почув цей запит», однак наразі питання перебуває на стадії обговорення.

Про це пише Укрінформ.

Венс наголосив, що Трамп зосереджений на забезпеченні потреб американських Збройних сил і вважає пріоритетом зміцнення оборонного потенціалу США. Саме після оцінки цього балансу буде ухвалено остаточне рішення щодо можливого експорту Tomahawk союзникам.

«Якщо президент вирішить, що постачання додаткової зброї в Європу відповідає інтересам Америки, він це зробить. Але зараз рішення щодо Tomahawk ще не прийнято», — зазначив Венс.

Також він підтвердив, що адміністрація Трампа продовжує працювати над мирним врегулюванням війни в Україні й розглядає дипломатію як ключовий інструмент тиску на Кремль.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський розійшлися в думках щодо майбутнього війни в Україні після їхньої третьої зустрічі у Вашингтоні.

Як зазначає CNN, переговори тривали кілька годин і відбувалися у «відвертій та подекуди незручній атмосфері». Джерела, знайомі з перебігом зустрічі, повідомили, що американський лідер прямо заявив Зеленському — наразі Україна не отримає далекобійні ракети Tomahawk, здатні вражати цілі в глибині території Росії.