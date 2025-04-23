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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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958
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Венс пригрозив припинити посередництво США між Росією та Україною

Вашингтон поставив чіткі умови щодо своєї участі в мирних переговорах — усе залежить від реакції сторін.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс / © Associated Press

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон припинить посередництво між Росією та Україною щодо припинення війни, якщо не отримає позитивної відповіді на свої пропозиції.

Заяву Венса цитує Clash Report.

«Ми припинимо посередництво між Росією та Україною, якщо не отримаємо позитивної відповіді. Ми представили чітку та справедливу пропозицію як росіянам, так і українцям», — висловився віцепрезидент США.

Нагадаємо, раніше речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати не збираються «місяцями чи роками» зволікати з процесом врегулювання війни в Україні. Якщо «сторони не виявлять готовності до співпраці», то Вашингтон може вийти з переговорного процесу.

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