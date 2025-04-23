Венс пригрозив виходом США з переговорного процесу: в Кремлі відреагували

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Росія відреагувала на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса про те, що Вашингтон вийде з переговорного процесу як посередники, якщо не отримає позитивної відповіді на свої мирні ініціативи від України і Росії.

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував заяву американського посадовця.

Він наголошує, мовляв, Москва не розцінює слова Венса про можливий вихід США з переговорного процесу щодо України як ультиматум з боку Вашингтона.

Реклама

З його слів, Росія продовжує контакти зі США щодо “українського питання”.

Нагадаємо, Reuters повідомило про те, що США не підтримують частину вимог Росії щодо України. Зокрема, щодо демілітаризації.

Дата публікації 10:51, 23.04.25 Кількість переглядів 44 Шановні, вам сказано "ні"! Загородній розніс заяви США про "російський Крим"