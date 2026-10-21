Венс шокував поясненням скандальних слів Віткоффа про "гуманіста" Путіна: що заявив

Віцепрезидент США Джей Ді Венс / © Associated Press

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс став на захист спецпосланця Стіва Віткоффа, який під час зустрічі з Владіміром Путіним назвав російського президента гуманістом. На думку Венса, представник американської адміністрації мав підстави висловити таку подяку після звільнення громадянина США, який перебував у російській в’язниці понад чотири роки.

Про це він заявив під час пресконференції в Білому домі 21 жовтня.

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Журналіст запитав віцепрезидента, чи погоджується він із характеристикою Путіна як гуманіста, яку раніше озвучив Віткофф.

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«Я згоден зі Стівом Віткоффом у тому, що можна сказати щось хороше людині, яка щойно звільнила американського заручника», — відповів Венс.

Чому Віткофф назвав Путіна гуманістом

Слова Віткоффа пролунали під час його зустрічі з російським президентом у Санкт-Петербурзі 21 жовтня. Спецпосланець Дональда Трампа подякував Путіну за звільнення 74-річного американця Стівена Габбарда, який перебував у російському ув’язненні понад чотири роки.

Віткофф звернувся до російського лідера зі словами, що той, як і Трамп, є гуманістом, і висловив йому подяку. Ця заява викликала критику, оскільки Росія продовжує війну проти України та завдає ударів по цивільній інфраструктурі.

Комплімент Віткоффа Путіну — останні новини

Слова американського спецпосланця російському президенту викликали резонанс і в Україні. Віткофф приголомшив компліментом диктатору під час зустрічі в Санкт-Петербурзі, де обговорювали можливе завершення війни та звільнення американського громадянина.

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Реакція пролунала і серед американських політиків. Один із сенаторів США різко відреагував на слова спецпосланця, поставивши під сумнів доречність такої характеристики Путіна. Сенатор назвав заяву Віткоффа обурливою на тлі російської агресії проти України.

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