- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 244
- Час на прочитання
- 2 хв
Венс шокував поясненням скандальних слів Віткоффа про "гуманіста" Путіна: що заявив
Віцепрезидент США підтримав американського спецпосланця Стіва Віткоффа, який назвав Владіміра Путіна «гуманістом».
Віцепрезидент США Джей Ді Венс став на захист спецпосланця Стіва Віткоффа, який під час зустрічі з Владіміром Путіним назвав російського президента гуманістом. На думку Венса, представник американської адміністрації мав підстави висловити таку подяку після звільнення громадянина США, який перебував у російській в’язниці понад чотири роки.
Про це він заявив під час пресконференції в Білому домі 21 жовтня.
Журналіст запитав віцепрезидента, чи погоджується він із характеристикою Путіна як гуманіста, яку раніше озвучив Віткофф.
«Я згоден зі Стівом Віткоффом у тому, що можна сказати щось хороше людині, яка щойно звільнила американського заручника», — відповів Венс.
Чому Віткофф назвав Путіна гуманістом
Слова Віткоффа пролунали під час його зустрічі з російським президентом у Санкт-Петербурзі 21 жовтня. Спецпосланець Дональда Трампа подякував Путіну за звільнення 74-річного американця Стівена Габбарда, який перебував у російському ув’язненні понад чотири роки.
Віткофф звернувся до російського лідера зі словами, що той, як і Трамп, є гуманістом, і висловив йому подяку. Ця заява викликала критику, оскільки Росія продовжує війну проти України та завдає ударів по цивільній інфраструктурі.
Комплімент Віткоффа Путіну — останні новини
Слова американського спецпосланця російському президенту викликали резонанс і в Україні. Віткофф приголомшив компліментом диктатору під час зустрічі в Санкт-Петербурзі, де обговорювали можливе завершення війни та звільнення американського громадянина.
Реакція пролунала і серед американських політиків. Один із сенаторів США різко відреагував на слова спецпосланця, поставивши під сумнів доречність такої характеристики Путіна. Сенатор назвав заяву Віткоффа обурливою на тлі російської агресії проти України.