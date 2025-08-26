Венс сказав, що здатне покласти край війні між Росією та Україною

© Associated Press

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що «енергійна дипломатія» Дональда Трампа покладе край трирічній війні між Україною та Росією. При цьому дипломат назвав таку перспективу малоймовірною, відкинувши прогрес між Трампом, Путіним, Зеленським і низкою європейських лідерів за останні два тижні.

Про це пише The independent.

Венс зазначив, що обидві сторони останніми днями заявили про свою готовність піти на «значні поступки», і додав, що Трамп готовий посилити тиск, якщо одна зі сторін розглядатиметься як перешкода на шляху до миру.

«Саме енергійна дипломатія покладе край цій війні. Іноді нам здається, що ми досягли великого прогресу з росіянами, а іноді, як сказав президент, він дуже розчарований росіянами. Ми продовжимо робити те, що маємо, щоб покласти цьому кінець», — пояснив віцепрезидент Штатів.

Він додав, що президент Росії Володимир Путін «вперше за 3,5 роки цього конфлікту пішов на „суттєві поступки“ президенту Трампу» під час своєї зустрічі з Трампом 15 серпня в Анкориджі, Аляска.

«Вони справді готові були виявити гнучкість щодо деяких своїх основних вимог. Вони говорили про те, що потрібно для припинення війни», — сказав віцепрезидент.

Однак він не зміг назвати конкретні сфери, в яких адміністрація Трампа досягла прогресу. Рі у тім, що російські та американські офіційні особи по-різному інтерпретували те, що було погоджено на саміті на Алясці.

«Проте дві поступки, названі офіційними особами США після цього саміту — гарантії безпеки України та перспектива зустрічі Зеленського та Путіна протягом двох тижнів — вочевидь, тепер перебувають на межі зникнення», — йдеться у повідомленні.

Головний спецпредставник Росії Сергій Лавров заявив, що у найближчій перспективі зустріч Путіна та Зеленського не розглядається.

«Путін готовий зустрітися з Зеленським, коли буде готовий порядок денний саміту, а цей порядок денний взагалі не готовий», — заявив Лавров.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю телеканалу NBC заявив про категоричне неприйняття Кремлем пропонованих США ініціатив щодо встановлення миру в Україні. Він заявив, що російські офіційні особи роз’яснювали військові цілі Росії під час зустрічей з Трампом та іншими офіційними особами США, а також публічно. Це свідчить про те, що публічні заяви Росії про війну відображають ті ж думки, які російські офіційні особи прагнуть донести під час приватних зустрічей.

Зокрема, Лавров: