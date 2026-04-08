Венс в Угорщині заговорив про території України: заява шокує

Джей ді Венс.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що вважає недоцільними «торги» між Україною і Росією за «кілька квадратних кілометрів».

Про це американський посадовець заявив час візиту до Угорщини, повідомляє The Guardian.

Венс заявив, що Києву також потрібно ухвалити рішення про подальші дії. Мовляв, йдеться про «торг за кілька квадратних кілометрів території». Втім, не вважає це доцільним. Вочевидь, віцепрезидент США натякнув, Україна повинна піти на територіальні поступки.

«Я б сказав і росіянам, і українцям: знаєте, на даний момент ми ведемо суперечки щодо кількох квадратних кілометрів території в той чи інший бік. Чи варто це втрачати сотні тисяч додаткових російських та українських молодих чоловіків? Чи варто це додаткових місяців чи навіть років вищих цін на енергоносії та економічної руйнації?», — висловився Венс.

З його слів, для Вашингтона ця відповідь — ні. Втім, додав, «для танго потрібні двоє», а тому росіяни та українці повинні самостійно домовитись.

«Ми можемо лише відчинити двері. Росіяни та українці повинні пройти через них», — додав віцепрезидент.

Під час свого візиту в Угорщині віцепрезидент США висунув серйозне звинувачення Україні. Він зухвало заявив, що нібито в українських спецслужбах «є елементи», які «намагаються вплинути на перебіг американських виборів, на угорські вибори». Мовляв, «це їхня звичайна практика».

Окрім того, він відзначив роль Дональда Трампа і Віктора Орбана у війні в Україні. Венс вкотре наголосив, мовляв, якби Трамп був при владі, то б повномасштабного вторгнення не сталося. Тепер же, каже він, «двома лідерами, які зробили найбільше для того, щоб насправді покласти край цьому руйнівному конфлікту» стали Трамп та Орбан.