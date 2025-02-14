Венс відповів, чи відправлять США своїх військових до України: що він сказав

За словами Венса, його слова були неправильно трактовані, і США не планують відправляти війська до України.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відреагував на публікацію The Wall Street Journal, яка викликала резонанс.

Свою думку він висловив у соціальній мережі Х.

“Президент Трамп – головний посередник, який принесе мир до регіону, поклавши край війні в Україні. Як ми завжди говорили, американські війська ніколи не повинні наражатися на небезпеку, якщо це не сприяє американським інтересам і безпеці. Ця війна йде між Росією та Україною”, – написав Венс у соцмережі Х.

Раніше видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал, в якому зазначалося, що США розглядають усі можливі військові та економічні варіанти, якщо Росія не погодиться на переговори про припинення війни.

Нагадаємо, на полях Мюнхенської безпекової конференції у п'ятницю, 14 лютого, відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і віцепрезидента США Джея Ді Венса. Після зустрічі Венс анонсував "більше хороших розмов" найближчим часом.

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