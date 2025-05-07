Венс вразив неочікуваною заявою про вимоги Росії для закінчення війни

Віцепрезидент США Джей Ді Венс / © Associated Press

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія вимагає забагато у переговорах про закінчення війни проти України.

Заява Венса пролунала на Мюнхенській зустрічі лідерів у Вашингтоні.

Віцепрезидент США заявив, що він не може сказати, що росіяни не зацікавлені в досягненні мирної угоди, але вони «вимагають певної низки умов, певної низки поступок, щоб припинити конфлікт. Ми вважаємо, що вони вимагають забагато».

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Венс зауважив, що українці теж передали «аркуш паперу в наші руки» зі своїми вимогами для досягнення миру. Тож, за словами віцепрезидента, між двома сторонами «велика прірва».

За його словами, саме тому наразі США прагнуть, щоб Росія та Україна провели прямі переговори. І це має стати наступним кроком для досягнення миру.

«Крок, який ми хочемо зробити просто зараз — це щоб як росіяни, так і українці домовилися про деякі основні принципи для проведення розмови. Це дуже важливо для росіян та українців — почати говорити одне з одним», — висловився Венс.

Він акцентував, що США відчувають «роздратування» і Росією, і Україною.

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«(Вони — ред.) настільки ненавидять одне одного, що коли ви маєте годинну розмову з однією зі сторін, перші пів години вони просто скаржаться на якісь історичні образи», — сказав віцепрезидент.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив про «дуже гарні шанси» завершити війну в Україні. Водночас він припустив, що США можуть вийти з мирних перемовин.

Але вже через кілька днів Трамп сказав, що Росія начебто хоче домовитися про мир з Україною через різке падіння цін на нафту. На думку американського лідера, «у нас є всі шанси домовитися».

На думку ексміністра закордонних справ України Вадима Пристайка, політика Трампа має вигляд такої, що Київ потроху «здають». За словами дипломата, в американській адміністрації продовжують вважати, що Росію неможливо перемогти.

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