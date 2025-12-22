Венс заявив про "прорив" у переговорах США та РФ щодо України — деталі

Джей Ді Венс / © Associated Press

Реклама

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про прорив у переговорах між США та Росією щодо України після консультацій у Маямі. За його словами, головне досягнення полягає в тому, що всі ключові питання тепер обговорюються відкрито.

Про це він заявив в інтервʼю UnHerd.

"Я отримав оновлену інформацію від наших переговірників сьогодні вранці. Тож прорив, якого, на мою думку, ми досягли, полягає в тому, що всі питання насправді винесено на поверхню", – зазначив Венс.

Реклама

Він пояснив, що на початку переговорів часто спостерігається "гра в заплутування", приховування справжніх намірів та нерозкриття своїх карт.

"І ви бачите це з усіма, хто бере участь у складних переговорах. І те, що ми бачили від українців та росіян протягом останніх кількох тижнів, це те, що існує справжнє відчуття того, що не підлягає обговоренню, і що дуже обговорюється", – додав він.

За словами Венса, росіяни прагнуть контролювати Донецьк, тоді як українці вважають це серйозною проблемою безпеки.

"Навіть коли вони приватно визнають, що зрештою, ймовірно, втратять Донецьк – зрештою це може статися через 12 місяців або довше. Тож ця територіальна поступка є значною затримкою в переговорах — ця жахлива територіальна поступка, я б сказав", – зазначив віцепрезидент США.

Реклама

Крім цього, Венс повідомив, що обговорюються й інші питання: контроль над Запорізькою атомною станцією, доля етнічних росіян в Україні та українців у Росії, а також права українців на окупованих територіях, які хочуть повернутися додому. "Багато росіян ставили подібні запитання", – підкреслив він.

Раніше спецпосланець Путіна заявив, що переговори у США з питання завершення війни в Україні проходять конструктивно.