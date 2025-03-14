Венс заявив про свій "шок" через ядерну зброю на сході Європи

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що був би шокований, якби президент Дональд Трамп захотів поширення ядерної зброї далі на схід Європи.

Про це повідомляє Reuters.

Американський віцепрезидент відповідав на запитання про те, що президент Польщі Анджей Дуда закликав США передати ядерну зброю на територію його країни як засіб стримування майбутньої агресії з боку Росії.

"Я не говорив із президентом про це питання, але я був би шокований, якби він підтримав поширення ядерної зброї далі на схід Європи", – сказав Венс.

Нагадаємо, напередодні Дуда заявив, що обговорював з представником американського президента Кітом Келлогом можливість передислокувати до Польщі американські ядерні боєголовки, розміщені у Західній Європі або США.