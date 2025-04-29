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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Венс зробив шокувальне зізнання про припинення війни в Україні

Венс каже: бувають ситуації, коли є розчарування як в РФ, так і в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Джей Ді Венс.

Джей Ді Венс. / © Associated Press

Переговори щодо врегулювання російсько-українського "конфлікту" перебувають у самому розпалі.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю онлайн-шоу Чарлі Кірка.

“Іноді доводиться чинити тиск, іноді - проявляти більшу дружелюбність, іноді - обіцяти нагороди, а іноді - обіцяти покарання, оскільки "це брудна рутинна робота, але це робота, для якої американський народ обрав адміністрацію Трампа", - заявив американський віцепрезидент.

За його словами, бувають ситуації, коли є розчарування як в РФ, так і в Україні. Втім, періодично трапляються випадки, “коли хочеться здатися в спробах вести переговори”. Втім, наголошує політик, президент США Дональд Трамп не дає це зробити.

"Знаєте, така природа переговорів: ви ходите туди-сюди. Іноді ви вже хочете розвести руками, але президент Трамп не дозволяє нам цього робити. Він постійно змушує нас повертатися за стіл переговорів, постійно знайти рішення проблеми, зблизити сторони. І це саме та точка, в якій зараз перебувають переговори", - сказав віцепрезидент США.

Венс каже, що РФ і Україна мають різні бачення мирного врегулювання. Втім, нібито проривом є те, що США "змусили" обидві сторони говорити про те, щоб "припинити сварки". Віцепрезидент США також зазначив, що не знає на 100%, що зможе зробити Вашингтон. Однак, оптимізму зараз більше, ніж раніше.

"Те, що потрібно одній стороні, відрізняється від того, що потрібно іншій. І завдання дипломатії - спробувати об'єднати разом ці дві сторони. Чарлі, я не знаю на 100%, що ми зможемо зробити. Однак я думаю, що ми дуже стараємося. Сьогодні я почуваюся оптимістичніше, ніж два тижні тому, а два тижні тому ми були оптимістичнішими, ніж двома місяцями раніше", - пояснив Венс.

Нагадаємо, у Кремлі зробили заяву про "готовність до прямих переговорів". Москва вкотре зухвало заявляє про нібито готовність до миру.

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