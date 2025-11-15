ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
972
Час на прочитання
2 хв

Венс зробив заяву про діалог Трампа і Путіна: що сказав віцепрезидент

У Вашингтоні наголошують, що діалог з кремлівським диктатором потрібний.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін і Дональд Трамп.

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Associated Press

Для того, щоб закінчити війну в Україні, потрібний діалог президента США Дональда Трампа та “фюрера” РФ Володимира Путіна.

Про це заявив американський віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News.

Він висловився про те, мовляв, часто президента Трампа критикують за переговори з Путіним. Втім, наголошує посадовець, ці розмови потрібні.

"Не обов'язково погоджуватися з рішенням Володимира Путіна вторгнутися до України, але якщо ви хочете досягти миру, ви повинні бути сильними. Ви також повинні розмовляти з людьми. Ви повинні займатися агресивною, активною дипломатією", - сказав він.

За словами Венса, доктрина американського лідера полягає в тому, щоб мати сильну армію і зосередитися на мирі.

"Його доктрина полягає в тому, щоб мати найсильнішу армію у світі, зосередитися на мирі, але не дозволяти журналістам у Вашингтоні вказувати вам, з ким ви можете розмовляти і як ви можете займатися дипломатією", - наголосив віцепрезидент.

Нагадаємо, наразі у переговорах України і Росії сталася затяжна пауза. Зокрема тому, каже військовий аналітик Sky News Майкл Кларк, бо Москва виявляє замало інтересу до просування у перемовинах. Експерт переконаний: для того, щоб справа дійсно рушила з місця, “потрібно значно більше тиску з боку США”.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори з Росією зайшли у глухий кут через неприйнятні вимоги. Він наголосив, що Росія продовжує обстріли українських електромереж та висуває умови, які Київ не може прийняти.

Дата публікації
Кількість переглядів
972
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie