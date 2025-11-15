Венс зробив заяву про діалог Трампа і Путіна: що сказав віцепрезидент

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Associated Press

Для того, щоб закінчити війну в Україні, потрібний діалог президента США Дональда Трампа та “фюрера” РФ Володимира Путіна.

Про це заявив американський віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News.

Він висловився про те, мовляв, часто президента Трампа критикують за переговори з Путіним. Втім, наголошує посадовець, ці розмови потрібні.

"Не обов'язково погоджуватися з рішенням Володимира Путіна вторгнутися до України, але якщо ви хочете досягти миру, ви повинні бути сильними. Ви також повинні розмовляти з людьми. Ви повинні займатися агресивною, активною дипломатією", - сказав він.

За словами Венса, доктрина американського лідера полягає в тому, щоб мати сильну армію і зосередитися на мирі.

"Його доктрина полягає в тому, щоб мати найсильнішу армію у світі, зосередитися на мирі, але не дозволяти журналістам у Вашингтоні вказувати вам, з ким ви можете розмовляти і як ви можете займатися дипломатією", - наголосив віцепрезидент.

Нагадаємо, наразі у переговорах України і Росії сталася затяжна пауза. Зокрема тому, каже військовий аналітик Sky News Майкл Кларк, бо Москва виявляє замало інтересу до просування у перемовинах. Експерт переконаний: для того, щоб справа дійсно рушила з місця, “потрібно значно більше тиску з боку США”.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори з Росією зайшли у глухий кут через неприйнятні вимоги. Він наголосив, що Росія продовжує обстріли українських електромереж та висуває умови, які Київ не може прийняти.