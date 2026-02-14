Веніславський сказав, хто частіше йде в СЗЧ і чому

Федір Веніславський / © Верховна Рада України

Масові випадки самовільного залишення частини не пов’язані з втомою від війни, а частіше трапляються серед мобілізованих, ніж серед військових, які служать тривалий час.

Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю «РБК-Україна«.

«Ми розуміємо, що причини не є однорідними. Ми в закритому режимі в комітеті за участю і військових ці причини розглядаємо. Вони є дуже різноплановими. Немає такого, про що говорять — що втома від війни тягне з собою масові випадки СЗЧ. Це неправда. Тому що, на превеликий жаль, СЗЧ вчиняють більше ті, хто тільки мобілізований, ніж ті, хто прослужив три роки. Кількість взагалі мінімальна в тих, хто спочатку війни воює», — сказав він.

Депутат зазначив, що причинами можуть бути: сімейні проблеми, соціальна несправедливість або упередженість у діях військового керівництва.

«Тут є і сімейні проблеми, і взаємовідносини, коли військові бачать якусь соціальну несправедливість чи упередженість в діях військового керівництва. І над цими проблемами працює і Генеральний штаб, управління персоналом Міністерства оборони», — розповів політик.

З точки зору юридичної Веніславський зазначив, що були внесені зміни до закону про обов’язкову військову службу, де передбачено механізм більш швидкого зарахування до списку особового складу тих військових, які вчинили СЗЧ і вирішили повернутися.

«А також є кримінально-правова складова, яку доопрацює комітет з правоохоронної діяльності. Але коли йде мова про посилення кримінальної відповідальності за такі випадки, ми стикаємося з колосальним супротивом колег, які переймаються своїми майбутніми виборами», — сказав він.

Депутат зазначив, що комплексний підхід до мінімізації СЗЧ уже розробляється міністерством оборони:

«Проблема комплексна, парламент над нею працює. Будемо очікувати, що це буде вирішено, але є розуміння у нового міністра оборони, міністерства оборони, як цю ситуацію виправляти», — сказав він.

