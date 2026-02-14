ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
2 хв

Веніславський сказав, хто частіше йде в СЗЧ і чому

Веніславський пояснив, хто частіше залишає армію.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Федір Веніславський

Федір Веніславський / © Верховна Рада України

Масові випадки самовільного залишення частини не пов’язані з втомою від війни, а частіше трапляються серед мобілізованих, ніж серед військових, які служать тривалий час.

Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю «РБК-Україна«.

«Ми розуміємо, що причини не є однорідними. Ми в закритому режимі в комітеті за участю і військових ці причини розглядаємо. Вони є дуже різноплановими. Немає такого, про що говорять — що втома від війни тягне з собою масові випадки СЗЧ. Це неправда. Тому що, на превеликий жаль, СЗЧ вчиняють більше ті, хто тільки мобілізований, ніж ті, хто прослужив три роки. Кількість взагалі мінімальна в тих, хто спочатку війни воює», — сказав він.

Депутат зазначив, що причинами можуть бути: сімейні проблеми, соціальна несправедливість або упередженість у діях військового керівництва.

«Тут є і сімейні проблеми, і взаємовідносини, коли військові бачать якусь соціальну несправедливість чи упередженість в діях військового керівництва. І над цими проблемами працює і Генеральний штаб, управління персоналом Міністерства оборони», — розповів політик.

З точки зору юридичної Веніславський зазначив, що були внесені зміни до закону про обов’язкову військову службу, де передбачено механізм більш швидкого зарахування до списку особового складу тих військових, які вчинили СЗЧ і вирішили повернутися.

«А також є кримінально-правова складова, яку доопрацює комітет з правоохоронної діяльності. Але коли йде мова про посилення кримінальної відповідальності за такі випадки, ми стикаємося з колосальним супротивом колег, які переймаються своїми майбутніми виборами», — сказав він.

Депутат зазначив, що комплексний підхід до мінімізації СЗЧ уже розробляється міністерством оборони:

«Проблема комплексна, парламент над нею працює. Будемо очікувати, що це буде вирішено, але є розуміння у нового міністра оборони, міністерства оборони, як цю ситуацію виправляти», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Генпрокуратура засекретила дані про СЗЧ та дезертирство військових на час воєнного стану.

Дата публікації
Кількість переглядів
165
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie