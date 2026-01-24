Вербувальник сирійських найманців у складі делегації РФ: на зустріч щодо України прибув агент ГРУ

Олександр Зорін / © скриншот з відео

На тристоронніх переговорах в ОАЕ, де делегації США, України та РФ обговорювали шляхи завершення війни, Кремль представив нетиповий «дипломат»: інтереси Москви захищав співробітник ГРУ Олександр Зорін. Цей спецпризначенець раніше став відомим завдяки вербуванню сирійських найманців до лав ПВК «Вагнер».

Про це пише «Агентство».

Про те, що росіян на зустрічі очолить начальник Головного управління Генштабу ЗС РФ Ігор Костюков, повідомляв помічник нелегітимного російського президента Юрій Ушаков. За його словами, до складу групи також увійшли представники керівництва міністерства оборони.

Про участь Зоріна, який зараз обіймає посаду першого заступника начальника інформації управління ГРУ, офіційно не повідомляли, видання впізнало його за фотографіями. Журналісти зазначають, що у травні 2022 року він уже брав участь у переговорах про здачу в полон українських військових, оточених на заводі «Азовсталь» в окупованому Маріуполі, а у травні 2025-го був одним із членів російської делегації в Стамбулі.

Видання Foreign Policy писало з посиланням на сирійських повстанців, що 2016 року Зорін керував вербуванням сирійців для участі в лівійській війні. Найманців при цьому вводили в оману щодо їхніх завдань і зарплати, стверджують автори матеріалу.

Нагадаємо, 24 січня в ОАЕ завершилися перші тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США. Наступний раунд може відбутися вже наступного тижня.

Президент Володимир Зеленський офіційно прокоментував завершення переговорів.