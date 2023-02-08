Верещук анонсувала підготовку кадрового резерву для Криму, зважаючи на перспективу його звільнення

Йдеться про правоохоронні органи, працівників юстиції, освітян та інших держслужбовців.

Віцепрем’єрка – міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук анонсувала початок підготування кадрового резерву для Криму, зважаючи на перспективу деокупації півострова.

Про це Верещук заявила на міжвідомчій нараді, повідомила пресслужба Мінреінтеграції України.

Міністерка зауважила, що такі доручення відповідні відомства отримають вже найближчим часом.

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"Перспектива деокупації Криму свідчить про те, що необхідно починати готувати кадри для Криму вже зараз: правоохоронні органи, працівників юстиції, освітян та інших державних службовців. Найближчим часом відповідні відомства отримають доручення готувати кадровий резерв для Криму", – поінформувала Верещук.

Вона також зазначила, що з погляду реінтеграції Крим має низку особливостей, на які необхідно зважати: значна кількістьнаселення, тривалий період тимчасової окупації. Віцепрем’єрка наголосила, що все це слід врахувати як під час розробки законодавчої бази, так і під час реінтеграції на практиці.

Додамо, що учасниками наради були і представники силового блоку, постійна представниця президента в Криму Таміла Ташева, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, народні депутати, представники громадських організацій.

Нагадаємо, в березні 2021 року президент України Володимир Зеленський запровадив у дію рішення РНБО "Про Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя". Того ж року Кабмін України затвердив План заходів з реалізації Стратегії.

Зауважимо, на початку лютого видання Politico із посиланням на слова анонімних американських високопосадовців повідомило про те, що в Пентагоні сумніваються, що українські війська можуть звільнити Криму найближчому майбутньому.

Водночас очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов наголосив на необхідності зробити все, щоб деокупувати Крим до літа 2023 року. Він наголосив, що "Крим нам повернуть" і відкинув ймовірність застосування Росією ядерної зброї в разі заходу ЗСУ на півострів.

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