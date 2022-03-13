Верещук повідомила, хто стоїть за "народним мером" Мелітополя і скільки років за ґратами їх очікує

Верещук повідомила, хто стоїть за "народним мером" Мелітополя і скільки років за ґратами їх очікує

"Ми, як влада, докладемо максимум зусиль, щоб жодних "ХНР" та інші "НР" ніколи не з'явилися на мапі України", - заявила Верещук.

У Мелітополі викрали міського голову Івана Федорова. Він на сьогодні перебуває у лабетах окупантів.

Про це сказала віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Але була певна спроба, так би мовити "народного мера" обрати - пані Данильчук, чи як її прізвище. Спробувала там звернутися, як то кажуть, за лекалами Неллі Штепи (ексмерка Слов'янська - ред.). Вона, напевно, забула, якою є доля Неллі Штепи, а якою буде у неї, бо ми збільшили покарання - кримінальний злочин тепер буде оцінюватися в 15 років позбавлення волі за такі речі, які вони собі дозволяють. За її плечима стоїть Євген Балицький, колишній народний депутат з Партії регіонів, який дуже чомусь полюбив "русскій мір". СБУ це все бачить, всі підозри будуть, а ми, як влада, докладемо максимум зусиль, щоб жодних "ХНР" та інші "НР" ніколи не з'явилися на мапі України", - сказала вона.

Читайте також:

Мелітополь повстав проти окупантів

Важливо: