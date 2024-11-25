Верещук розвінчала міф про тисячі ВПО, що повертаються на ТОТ

Немає підтвердженої статистики щодо тисяч ВПО, які повертаються на окуповані території. Такі заяви є неповагою до мільйонів українців, які виїхали з тимчасово окупованих територій і почали будувати нове життя в інших регіонах.

Про це розповіла заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

"Останнім часом деякі наші політики чомусь почали робити заяви, що внутрішні переселенці тисячами повертаються на ТОТ. Ці «політики» стверджують, що начебто українці їдуть в окупацію, бо, мовляв, держава недостатньо їм допомагає з житлом, грошима та роботою. От що я вам скажу, шановні безвідповідальні любителі хайпу: ви брешете, коли кажете про тисячі ВПО, які повертаються на ТОТ. Жодної підтвердженої статистики немає та не може бути, це виключно хайп заради гучних заголовків", - розповіла вона.

Заступниця керівника ОП визнала, що держава не може забезпечити переселенців на гідному рівні. Вона зазначила, що не вірить у те, що українці їдуть в російську окупацію через відсутність державної допомоги. Водночас, вона вказала, що держава не може дати всім переселенцям житло чи роботу на таких умовах, як було до війни, але тимчасове житло та робота для тих, хто хоче працювати, є.

Нагадаємо, народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань прав людини внутрішньо переміщених людей Максим Ткаченко повідомляв, що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території України. Він також уточнив, що з Маріуполя через війну виїхало близько 200 тисяч осіб, з яких кожен третій, тобто близько 67-70 тисяч, повернулися в окуповане місто.

Ткаченко пізніше пояснив, що його заява про кількість ВПО, які повертаються на тимчасово окуповані території, була лише припущенням і не мала фактичних даних. Він визнав, що висловився некоректно і спростував свої слова, назвавши їх необґрунтованим і емоційним припущенням.

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