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Верещук закликала максимально пришвидшити всі виплати для переселенців напередодні зими

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Верещук закликала максимально пришвидшити всі виплати для переселенців напередодні зими

фото / Мінреінтеграції України

147 400 внутрішньо переміщених осіб на Київщині вчасно отримують соціальні виплати.

Водночас до Мінреінтеграції надходять численні звернення від громадян, яким вони затримуються.

Про це йшлося на нараді під головуванням Віцепрем’єр-міністра України Ірини Верещук.

«Напередодні зими маємо максимально пришвидшити всі виплати ВПО. Соціальний захист – це наше обличчя. Потрібно подбати про переселенців. Гроші є. Тому жодні технічні причини не можуть бути перешкодою при призначенні та виплаті грошової допомоги», – наголосила посадовиця.

Зокрема, нещодавнє впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери дозволяє централізувати призначення виплат для ВПО. Завдяки цьому у системі справи мають передаватися автоматизовано.

За результатами наради Мінсоцполітики доручено узагальнити всі проблемні питання та провести відповідні тренінги серед працівників органів соціального захисту населення.

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Перегляди
166
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