Верещук закликала максимально пришвидшити всі виплати для переселенців напередодні зими

Водночас до Мінреінтеграції надходять численні звернення від громадян, яким вони затримуються.

Про це йшлося на нараді під головуванням Віцепрем’єр-міністра України Ірини Верещук.

«Напередодні зими маємо максимально пришвидшити всі виплати ВПО. Соціальний захист – це наше обличчя. Потрібно подбати про переселенців. Гроші є. Тому жодні технічні причини не можуть бути перешкодою при призначенні та виплаті грошової допомоги», – наголосила посадовиця.

Зокрема, нещодавнє впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери дозволяє централізувати призначення виплат для ВПО. Завдяки цьому у системі справи мають передаватися автоматизовано.

За результатами наради Мінсоцполітики доручено узагальнити всі проблемні питання та провести відповідні тренінги серед працівників органів соціального захисту населення.

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