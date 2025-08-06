Верещук закликала не тішити себе ілюзіями про швидке завершення війни

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук / © Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України/Facebook

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Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук закликала суспільство не впадати в оману щодо швидкого завершення війни.

Про це вона написала у Facebook і попередила, що така ілюзія демобілізує країну та знижує її здатність витримати затяжне протистояння.

«Ми все одно досі не зовсім приймаємо, що ця війна надовго. Ми все одно поводимося так, наче вона має скоро закінчитися: хтось прийде та закінчить її, або трапиться щось таке, через що війна візьме й закінчиться», — написала Верещук.

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Вона зауважила, що суспільство дедалі частіше зосереджується на післявоєнних темах, хоча насправді немає жодних підстав очікувати швидкого миру. За її словами, це «зміщення фокуса з війни на "невійну"» підриває мобілізаційний настрій українців і шкодить державі.

«Таке заперечення реальності небезпечне. Воно демобілізує суспільство й державу, що зменшує наші шанси перемогти у затяжній війні на витривалість», — підкреслила вона.

Верещук наголосила, що лише прийняття реалій і налаштування на довготривалу боротьбу дозволить Україні здобути перемогу.

«А от якщо ми прямо подивимося в очі реальності й налаштуємося на довгу війну, вона завершиться швидше та вигідніше для нас», — резюмувала посадовиця.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своїй статті для The Washington Post повідомив, що війна в Україні може завершитися вже цього тижня за умови посилення міжнародного тиску на Росію через запровадження нових санкцій.