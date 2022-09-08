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Верх цинізму: РФ вимагає проведення Радбезу ООН щодо "загрози" постачання Україні західної зброї

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Верх цинізму: РФ вимагає проведення Радбезу ООН щодо "загрози" постачання Україні західної зброї

Фото: Getty Images

Росія зажадала проведення у четвер, 8 вересня, термінового засідання Ради Безпеки ООН, на якому має бути розглянуто питання постачання західної зброї Україні. 

Про це на засіданні Радбезу заявив постпред РФ при ООН Василь Небензя, - пише Укрінформ.

На його думку, Радбез має обговорити «реальні загрози міжнародним миру і безпеці, породжені постачаннями іноземними державами озброєнь і продукції збройного призначення в Україну».

За словами Небензі, має заступниця генерального секретаря ООН з питань роззброєння Ідзумі Накаміцу, а також «представники громадянського суспільства».

Відповідний запит буде негайно надіслано постпредству Франції, яка головує в Раді Безпеки ООН у вересні.

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
31к
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