Верх цинізму: РФ вимагає проведення Радбезу ООН щодо "загрози" постачання Україні західної зброї

Росія зажадала проведення у четвер, 8 вересня, термінового засідання Ради Безпеки ООН, на якому має бути розглянуто питання постачання західної зброї Україні.
Про це на засіданні Радбезу заявив постпред РФ при ООН Василь Небензя, - пише Укрінформ.
На його думку, Радбез має обговорити «реальні загрози міжнародним миру і безпеці, породжені постачаннями іноземними державами озброєнь і продукції збройного призначення в Україну».
За словами Небензі, має заступниця генерального секретаря ООН з питань роззброєння Ідзумі Накаміцу, а також «представники громадянського суспільства».
Відповідний запит буде негайно надіслано постпредству Франції, яка головує в Раді Безпеки ООН у вересні.
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