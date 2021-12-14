Верховна Рада цього тижня голосуватиме за антитютюновий законопроєкт № 4358

Цього тижня Верховна Рада у другому читанні розгляне антитютюновий законопроєкт №4358, який покликаний захистити дітей та молодь від негативних наслідків впливу тютюну та електронних пристроїв для куріння.

Антитютюновий законопроєкт №4358 планують винести на голосування цього четверга. Про це під час засідання Погоджувальної ради повідомив голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький. Заступник голови Парламенту Олександр Корнієнко та заступник голови монобільшості Андрій Мотовиловець також закликали Парламент ухвалити №4358 у другому читанні. Показово, що у першому читанні законопроєкт №4358 підтримали переважною більшістю всі фракції та депутатські групи парламенту – 339 голосів, а це більше ніж конституційна більшість.

Проєкт закону повністю відповідає Рамковій конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну та імплементує Директиву 2014/40/ЄС. Запровадження Директиви знизило поширеність куріння у країнах Євросоюзу у 2014-2020 роках на 20% серед дітей та на 13% серед дорослих.

Як свідчить Глобальне опитування молоді щодо вживання тютюну (GYTS) близько 15% усіх підлітків віком 13-15 років вживають тютюнові вироби. Вперше за 10 років динаміка поширеності куріння серед молоді 18-30 років перейшла від зниження до зростання: у 2020 році поширеність щоденного куріння серед молоді склала 30,4% у той час, як у 2019 р. була на рівні 27,6%.

Норми законопроєкту № 4358 ґрунтуються на Рамковій конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну та Директиві 2014/40/ЄС, які передбачають обмеження на застосування тютюновою індустрією маркетингових технологій, спрямованих на підвищення привабливості тютюнових виробів, стимулювання продажів. Норми, передбачені законопроєктом 4358 підтримують понад 87% українців, а також ВООЗ та Світовий банк.

Антитютюновий законопроєкт № 4358, має декілька головних компонентів, які знизять поширеність куріння в Україні, особливо — серед дітей.

Заборона реклами електронних пристроїв для куріння;

Заборона продажу неповнолітнім тютюнових виробів електричного нагрівання (ТВЕН);

Забороняється продаж сигарет зі смаками та ароматом (приміром, фруктів, ягід чи солодощів) – наразі це діє як своєрідний "гачок" і приманка для залучення дітей до куріння;

Збільшення медичних попереджень на упаковках сигарет до 65%;

Заборона вживання тютюнових виробів для нагрівання у громадських місцях — як зі звичайними сигаретами

За твердженням авторів проєкту, антитютюнове законодавство в Україні не оновлювалося понад 9 років і потребує негайних змін. Щороку через епідемію куріння помирає 85 тисяч громадян України. Економічні збитки для держави через затрати на лікування та втрату працездатності курців сягають 3,2% ВВП — торік ця сума сягнула майже 5 млрд доларів. Ухвалення законопроєкту №4358 врятує тисячі життів українців від передчасної смертності та створить такі умови, щоб майбутні покоління ніколи не почали курити.