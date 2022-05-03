Верховна Рада дозволила бійцям тероборони виконувати завдання у районах бойових дій

Верховна Рада 3 травня ухвалила законопроєкт №6521, що розширює повноваження територіальної оборони. Згідно з документом, бійці ТРО зможуть виконувати свої завдання у районах, де відбуваються бойові дії.
Зазначимо, до цього моменту бійці тероборони виконували завдання лише в межах території відповідної територіальної громади.
За ухвалення законопроєкту №6521 про розширення можливостей ТРО для виконання завдань у районах бойових дій проголосували 338 народних депутатів.
Тепер, відповідно до ухваленого законопроєкту, виконання завдань територіальної оборони відбуватиметься на всій території України, включно з районами ведення воєнних (бойових) дій, включно з окупованими територіями.
Нагадаємо, на цьому ж засіданні 3 травня Рада ухвалила законопроєкт 7172-1, яким заборонила діяльність проросійських партій в Україні.
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