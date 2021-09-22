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Верховна Рада оголосила нелегітимною Державну Думу РФ через вибори в окупованому Криму

Верховна Рада оголосила нелегітимною Державну Думу РФ через вибори в окупованому Криму

Скріншот відео

В українському парламенті ухвалили постанову щодо нелегітимності виборів депутатів Держдуми.

У Верховній Раді народні депутати підтримали постанову, в якій звертається увага міжнародної спільноти на проведення 17-19 вересня 2021 року нелегітимних виборів депутатів Державної Думи Російської Федерації на тимчасово окупованій території України.

 Про це повідомили у середу, 22 вересня, на офіційному сайті українського парламенту. 

У цьому документі Верховна Рада заявила про порушення державою-окупантом норм міжнародного гуманітарного права, зокрема про залучення до голосування громадян України з незаконно виданими паспортами Російської Федерації, переміщення населення держави окупанта на тимчасово окуповані території України та неконтрольований процес перетину міжнародно визнаного державного кордону України. 

“Верховна Рада України визнає такі вибори незаконними, а Державну Думу Російської Федерації – нелегітимною та звертається до міжнародної спільноти із закликом надати оцінку фальсифікованим виборам та фактам незаконного голосування”, - йдеться у відповідній заяві. 

Нагадаємо, раніше МЗС України засудило проведення Росією виборів депутатів до Держдуми РФ в тимчасово окупованому Криму і примусового залучення до участі українців з незаконно виданими російськими паспортам на Донбасі.

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