Верховна Рада оголосила нелегітимною Державну Думу РФ через вибори в окупованому Криму

Верховна Рада оголосила нелегітимною Державну Думу РФ через вибори в окупованому Криму

В українському парламенті ухвалили постанову щодо нелегітимності виборів депутатів Держдуми.

У Верховній Раді народні депутати підтримали постанову, в якій звертається увага міжнародної спільноти на проведення 17-19 вересня 2021 року нелегітимних виборів депутатів Державної Думи Російської Федерації на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомили у середу, 22 вересня, на офіційному сайті українського парламенту.

У цьому документі Верховна Рада заявила про порушення державою-окупантом норм міжнародного гуманітарного права, зокрема про залучення до голосування громадян України з незаконно виданими паспортами Російської Федерації, переміщення населення держави окупанта на тимчасово окуповані території України та неконтрольований процес перетину міжнародно визнаного державного кордону України.

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“Верховна Рада України визнає такі вибори незаконними, а Державну Думу Російської Федерації – нелегітимною та звертається до міжнародної спільноти із закликом надати оцінку фальсифікованим виборам та фактам незаконного голосування”, - йдеться у відповідній заяві.

Нагадаємо, раніше МЗС України засудило проведення Росією виборів депутатів до Держдуми РФ в тимчасово окупованому Криму і примусового залучення до участі українців з незаконно виданими російськими паспортам на Донбасі.

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