Верховна Рада подовжила воєнний стан та мобілізацію: до якої дати

Воєнний стан та мобілізація в Україні подовжені до 9 листопада.

Верховна Рада України проголосувала за законопроєкти про подовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів.

Про це свідчать результати голосування в парламенті 23 липня.

Згідно з рішенням ради, воєнний стан та мобілізація в Україні подовжені на 60 днів – від 12 серпня до 9 листопада 2024 року.

Свої голоси за таке рішення віддали 339 народних депутатів.

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результати голосування в Раді за подовження воєнного стану та мобілізації / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Нагадаємо законопроєкти про подовження воєнного стану і мобілізації вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський.

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