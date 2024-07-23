Верховна Рада подовжила воєнний стан та мобілізацію: до якої дати

Воєнний стан та мобілізація в Україні подовжені до 9 листопада.
Верховна Рада України проголосувала за законопроєкти про подовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів.
Про це свідчать результати голосування в парламенті 23 липня.
Згідно з рішенням ради, воєнний стан та мобілізація в Україні подовжені на 60 днів – від 12 серпня до 9 листопада 2024 року.
Свої голоси за таке рішення віддали 339 народних депутатів.
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Нагадаємо законопроєкти про подовження воєнного стану і мобілізації вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський.
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