Верховна Рада повернула електронні декларації, але дані про статки будуть закритими

Верховна Рада України у вівторок, 9 вересня, повернула електронне декларування для українських посадовців, проте доступ до них буде закритим. Голосування за відповідну правку нардепи провалили.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Верховна Рада проголосувала за повернення електронних декларацій для українських посадовців. За відповідне рішення проголосувало 329 народних депутатів.

Народні депутати не наважилися відкрити доступ до електронних декларацій.

"Головна правка 371 - про відкриття декларацій - не набрала голосів: 199. Невпевнений, що це зарахують як виконання одного зі структурних маяків МВФ (хоча вже дедлайн 1 серпня ми пропустили). Через норму про закриті на рік декларації. Ну і буде проблема через щойно прийнятий 9587д про зміни в КУАП по деклараціях. Тому думаю по них (9534 та 9587д) буде в результаті технічне вето", - написав Ярослав Железняк.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк зауважила, що через голосування нардепів публікація інформації про статки для держпосадовців і самоврядування відтерміновується на рік.

"Під час голосування надважливого законопроєкту №9534 про відновлення е-декларування був ризик залишити закритий реєстр ще на рік. Так і трапилося, бо в залі парламенту не знайшлося потрібної кількості голосів "за" правку, щоб дозволила їх відкрити. Реєстри декларацій будить закриті для громадськості ще рік. Неймовірне розчарування. Народні депутати віддали лише 199 голосів "за" зі 226 необхідних. Висновки робіть самі", - написала вона.

Нагадаємо, очільник ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що таким голосуванням нардепи намагаються приховати накрадене під час війни.

Читайте також: