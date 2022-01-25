Верховна Рада повертається: 25 січня у стінах парламенту обговорюватимуть російську агресію

Парламент починає працювати у режимі пленарних засідань.

Про російську агресію говоритимуть сьогодні, 25 січня, у Верховній Раді. Керівництво парламенту й фракцій має зустрітися із міністром оборони.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Також очікується, що цього тижня Рада звернеться до світової спільноти із закликом засудити агресію Москви щодо України. Тим часом опозиція вимагає провести позачергове засідання за участі президента й силовиків. Хочуть послухати за зачиненими дверима про адекватну відповідь агресору та план дій у разі повномасштабного вторгнення.

Варто зазначити, що український парламент від 25 до 28 січня 2022 року працюватиме у режимі пленарних засідань відповідно до календарного плану шостої сесії Верховної Ради України ІХ скликання.

Нагадаємо, 24 січня президент Володимир Зеленський скликав екстрено засідання РНБО. На ньому обговорювали головно загрозу російського вторгнення та енергетичну безпеку. Саме засідання тривало близько двох годин.

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